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ВСУ показали разваленную технику захватчиков (видео)

Автор: Татьяна Самарук

Украинский воин показал трофейную бронетехнику российских военных, которые вторглись в нашу страну.

Видео опубликовали Сухопутных войск ВС Украины.

На видео четко видно, как что российская техника наихудшая. Под заметкой пишут, это для того, "чтобы не было иллюзий о "самой мощной армии".

"Короче, русская х**ния хуже, чем у нас, пацаны. Механы, смотрите и плачьте. И это самая сильная армия в мире. Здесь всему конец",- сказав военный после осмотра техники оккупантов.

Ранее мы сообщали, что под Харьковом люди обезвредили вражеский БТР коктейлями "Молотова".

Также мы писали, что в Бахмаче люди бросаются под вражеские танки. Также опубликовали видео с места происшествия.

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