ВСУ показали разваленную технику захватчиков (видео)

На видео четко видно, как что российская техника наихудшая. Под заметкой пишут, это для того, "чтобы не было иллюзий о "самой мощной армии".

"Короче, русская х**ния хуже, чем у нас, пацаны. Механы, смотрите и плачьте. И это самая сильная армия в мире. Здесь всему конец",- сказав военный после осмотра техники оккупантов.