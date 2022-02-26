ru ua
Сб, 26 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Харковом люди знешкодили ворожий БТР коктейлями "Молотова" (відео)

Новость на русском →
Харківська область, Субота 26 лютого 2022 15:35
Під Харковом люди знешкодили ворожий БТР коктейлями "Молотова" (відео) Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

У Харківській області місцеві жителі знешкодили бронетранспортер російських військових за допомогою коктейлів "Молотова".

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Опір чинили жителі Нової Водолаги ввечері 25 лютого.

"Проти вторгнення окупантів Путіна почалася справжня народна війна!
Місцеві жителі вчора ввечері знешкодили БТР противника за допомогою коктейлю "Молотова", - йдеться в повідомленні.

Раніше в МВС розповіли, як правильно зробити коктейль "Молотова"

Зробіть горючу суміш: 2/3 бензин, 1/3 мастило.

Можна додати: "серебрянку" (підвищує температуру горіння), пінопласт (як "прилипач", його треба розчинити в ацетоні, потім влити в пляшку).

Для гніту треба 50 см тканини (бавовни!). Її щільно втрамбовують в горловину, аби не розлився коктейль.

Як заповнювати? Пляшку на 2/3 залити горючою сумішшю, 1/3 залишити для випаровування. Саме ці пари і вибухнуть.

Під Харковом люди знешкодили ворожий БТР коктейлями &quot;Молотова&quot; (відео)

Раніше ми писали, що українець намагався зупинити голими руками колону військової техніки, яка просувалася по дорозі.

Також повідомлялося, що матрос пожертвував своїм життям, щоб підірвати міст і не дати ворогові пройти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Коктейль молотова
LITE
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога
Спокій, тільки спокій: як діяти в стані паніки – поради психолога