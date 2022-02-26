У Бахмачі люди кидаються під ворожі танки: опублікували відео
У місті Бахмач Чернігівської області місцеві жителі стають на заваді російським танкам, щоб не дати ворогу пройти далі.
Відео надіслали РБК-Україна з місця подій.
Зі слів очевидців, зі сторони Конотопа через Бахмач пройшла колона з щонайменше 100 одиниць техніки. Люди самотужки намагались їх зупинити, але окупанти розігнали натовп світло-шумовою гранатою
На відео можна побачити, як по містечку намагається просунутись колона ворожої техніки. Однак, українці почали кидатися під колеса танків.
Також видно, що рух техніки у місті не закінчується.
Сміливий чоловік, який вирішив завадити техніці, спочатку спробував на неї забратися, а потім зістрибнув.
Примітно, що місцеві жителі не втекли, а стали на захист.
Схоже відео у мережі оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.
Раніше ми повідомляли, що у Генічеську жінка проганяла російських солдатів.
Також ми писали, що український боєць підірвав міст разом із собою, щоб не дати ворогу пройти.