Вступительная кампания 2023 года: можно ли подавать прошлогодние результаты ВНО

1 июля начинается вступительная кампания в вузы. Подавляющее большинство абитуриентов будет подавать результаты НМТ, но можно ли поступить с сертификатами ВНО за предыдущие годы?

Будут ли действительны результаты ВНО при поступлении

В 2023 году выпускники прошлых лет могут подать для поступления результаты тестов ВНО 2020-2021 годов или результаты НМТ 2022 года.

Сертификаты ВНО должны быть по предметам, указанным в правилах приема учебного заведения в один из этих лет для конкретной специальности (специализации, предметной специальности, конкурсного предложения) и источников финансирования, с весовыми коэффициентами, определенными Порядком приема.

В правилах приема учебного заведения указывается перечень конкурсных предметов, по которым абитуриенты могут подавать сертификаты ЗНО 2020-2021 годов.

Если разница баллов НМТ 2023 и ЗНО за 2020-2021 по соответствующему предмету не более 15 баллов, то по желанию абитуриента результаты ВНО могут быть засчитаны вместо НМТ. Речь идет о предметах: украинском языке и литературе, математике, истории Украины, иностранном языке, физике, химии, биологии, географии.

Для абитуриентов, которые будут подавать сертификаты ВНО за 2020-2021 год, весовой коэффициент для оценки по географии приравнивается к весовому коэффициенту по истории Украины.

О том, будут ли результаты НМТ 2023 действительными для вступления в 2024-ом, станет известно только в следующем году.

Можно ли обжаловать результаты НМТ 2023

Отметим, что до 28 июня все участники основной сессии 2023 года получат результаты теста - их отправят в персональный кабинет.

В 2023 году апелляция результата НМТ не предусмотрена. В этом году предметом апелляции является нарушение процедуры проведения тестирования в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата теста.

А также отказ в регистрации для участия в НМТ или недопуск к участию в дополнительных сессиях тестирования.