НМТ 2023: можно ли обжаловать результаты теста

В Украине завершилась основная сессия НМТ 2023. Официальные результаты для поступления в высшие учебные заведения по шкале 100-200 баллов участники основной сессии получат до 28 июня. Они будут доступны в персональных электронных кабинетах выпускников. Однако, уже сейчас у многих возникает вопрос, можно ли обжаловать результаты НМТ?

Ответ на этот вопрос дает ресурс Osvita.ua .

Можно ли подать апелляцию результатов

В 2023 году апелляция результата национального мультипредметного теста не предусмотрена.

В соответствии с Порядком проведения НМТ в текущем году предметом апелляции является нарушение процедуры проведения тестирования в экзаменационном центре, что может повлиять на объективность результата теста.

Предметом обжалования может быть также отказ в регистрации для участия в НМТ или недопуск к участию в дополнительных сессиях тестирования.

Какие факты могут повлиять на объективность определения результатов НМТ :

нарушение процедуры прохождения НМТ

досрочное прекращение выполнения сертификационной работы в результате возникновения нестандартных ситуаций

другие ситуации, которые могли привести к нарушению прав участников НМТ

Апелляционная комиссия рассматривает такие факты нарушения и принимает решение - засчитывать результаты НМТ или аннулировать их.

Заявления о нарушении процедуры проведения НМТ рассматривают регламентные комиссии при региональных центрах оценки качества образования. О решении сообщают участнику НМТ.

Сколько баллов нужно для поступления

В 2023 году участник НТМ должен набрать не менее 10% от общего количества тестовых баллов за выполнение каждого из трех блоков. Минимально нужно набрать 100 баллов из 200 возможных.

Порогом для поступления на большинство специальностей являются 130 баллов. Для обучения на специальностях "Право" и "Международные отношения" - 140 баллов, а для "Медицины" и "Стоматологии" - 150 баллов.