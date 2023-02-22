10 лучших украинских вузов по международной оценке: кто возглавил рейтинг

Комиссия вебометрического рейтинга университетов мира оценила более 30 000 высших учебных заведений со всех стран, в том числе и 306 образовательных учреждений Украины.

Как выбирают лучшие вузы

Вебометрический рейтинг университетов мира анализирует степень представления деятельности университетов в Интернет-пространстве. Рейтинг составляют с 2004 года и публикуют дважды в год - в июне-июле и январе.

Критерии оценки основаны на количестве внешних источников, содержащих ссылки на веб-страницы заведения, количестве цитат ученых университета на Google Scholar Citations и статей исследователей учреждения за последние 5 лет.

Вебометрический рейтинг университетов мира является одним из самых авторитетных в сфере образования.

Какие вузы вошли в лучшую десятку

В топ-10 лучших заведений высшего образования Украины вошли:

Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;

Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко;

Сумской государственный университет;

Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;

Национальный авиационный университет;

Харьковский национальный университет радиоэлектроники;

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";

Львовский национальный университет имени Ивана Франко;

Национальный университет "Львовская политехника";

Тернопольский Национальный медицинский университет.

В 2022 году лучшим вузом по этому же рейтингу стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.