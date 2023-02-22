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10 лучших украинских вузов по международной оценке: кто возглавил рейтинг

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Среда 22 февраля 2023 17:28
10 лучших украинских вузов по международной оценке: кто возглавил рейтинг Какие вузы стали лучшими в Украине (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Комиссия вебометрического рейтинга университетов мира оценила более 30 000 высших учебных заведений со всех стран, в том числе и 306 образовательных учреждений Украины.

Рейтингом лучших вузов Украины поделился ресурс Ranking Web of Universities.

Как выбирают лучшие вузы

Вебометрический рейтинг университетов мира анализирует степень представления деятельности университетов в Интернет-пространстве. Рейтинг составляют с 2004 года и публикуют дважды в год - в июне-июле и январе.

Критерии оценки основаны на количестве внешних источников, содержащих ссылки на веб-страницы заведения, количестве цитат ученых университета на Google Scholar Citations и статей исследователей учреждения за последние 5 лет.

Вебометрический рейтинг университетов мира является одним из самых авторитетных в сфере образования.

Какие вузы вошли в лучшую десятку

В топ-10 лучших заведений высшего образования Украины вошли:

  • Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского;
  • Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко;
  • Сумской государственный университет;
  • Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины;
  • Национальный авиационный университет;
  • Харьковский национальный университет радиоэлектроники;
  • Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
  • Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
  • Национальный университет "Львовская политехника";
  • Тернопольский Национальный медицинский университет.

В 2022 году лучшим вузом по этому же рейтингу стал Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко.

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