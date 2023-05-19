В МОН сделали важное заявление для поступающих: что и кому нужно знать
Вступительная кампания в Украине уже не за горами. И перед поступлением у абитуриентов всегда есть много задач и забот. Нужно хорошо сдать экзамены, подготовить документы, фото сделать. К тому же, не потеряться в датах экзаменов и поступления.
О том, что нужно знать о поступлении в профессионально-технические учебные заведения, рассказали на Facebook -странице Министерства образования и науки Украины.
Сроки вступления
Сроки поступления в учебные заведения устанавливают сами. Обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.
Условия обучения
Бесплатно (бюджет) - места государственного или регионального заказа.
Контракт - за счет физических или юридических лиц.
Продолжительность обучения
После окончания 9 класса - три года.
После окончания 11 класса - один год.
Также есть программы для взрослых, которые хотят повысить квалификацию или освоить новую профессию.
Как происходит конкурсный отбор и по каким критериям
Для поступления в профессионально-технические учебные заведения не нужно сдавать внешнее независимое оценивание и национальный мультипредметный тест.
Критерии конкурсного отбора:
- рейтинговый список абитуриентов
- результаты собеседования
- средний балл свидетельства после 9 или 11 класса
- результаты вступительных экзаменов
Документы, необходимые для поступления
- заявление (в электронной или бумажной форме)
- медицинская справка
- свидетельство о базовом или общем-среднем образовании (если нет - выписка из Реестра документов об образовании по ЕГЭБО)
- шесть фотографий размера 3х4
- копии документов, подтверждающих право на льготы (если есть)
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