В МОН сделали важное заявление для поступающих: что и кому нужно знать

Вступительная кампания в Украине уже не за горами. И перед поступлением у абитуриентов всегда есть много задач и забот. Нужно хорошо сдать экзамены, подготовить документы, фото сделать. К тому же, не потеряться в датах экзаменов и поступления.

О том, что нужно знать о поступлении в профессионально-технические учебные заведения, рассказали на Facebook -странице Министерства образования и науки Украины.

Сроки вступления

Сроки поступления в учебные заведения устанавливают сами. Обычно документы можно подать с 1 июля по 31 августа.

Условия обучения

Бесплатно (бюджет) - места государственного или регионального заказа.

Контракт - за счет физических или юридических лиц.

Продолжительность обучения

После окончания 9 класса - три года.

После окончания 11 класса - один год.

Также есть программы для взрослых, которые хотят повысить квалификацию или освоить новую профессию.

Как происходит конкурсный отбор и по каким критериям

Для поступления в профессионально-технические учебные заведения не нужно сдавать внешнее независимое оценивание и национальный мультипредметный тест.

Критерии конкурсного отбора:

рейтинговый список абитуриентов

результаты собеседования

средний балл свидетельства после 9 или 11 класса

результаты вступительных экзаменов

Документы, необходимые для поступления