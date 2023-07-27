Мотивационное письмо имеет большое значение. Что нужно знать, чтобы точно поступить

При поступлении в высшие учебные заведения абитуриенты обязательно пишут мотивационное письмо. Его прикрепляют к своим заявлениям на поступление. И многие будущие студенты не придают особого значения этим письмам, а зря.

Как рассказал заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью для " Украинского радио ", за мотивационное письмо можно получить дополнительный балл.

Какое значение имеет мотивационное письмо

Он объяснил, что мотивационные письма очень важны для поступления, а в университетах есть специальные комиссии для их рассмотрения и оценивания.

"В требованиях этого года есть мотивационное письмо. Оценивается мотивационное письмо учреждением, в которое абитуриент поступает. Приемная комиссия имеет специальную комиссию для рассмотрения и оценки мотивационных писем. Хотелось бы обратить внимание, что мотивационное письмо - это достаточно важно, потому что вы должны показать в этом письме, что вы не просто выбрали приоритет, особо не думая, а должны обосновать. Почему вы поступаете именно на эту программу, именно в этом заведении", - подчеркнул заместитель министра.

Также он объяснил, что мотивационное письмо может стать дополнительным приоритетом при поступлении, если приемная комиссия так решит.

"Комиссия может оценить такое письмо высоким баллом, что вам очень поможет при поступлении. Поэтому думайте о том, чтобы это был ваш осознанный выбор, а не просто "пошел автоматом, чтобы получить диплом", - пояснил Винницкий.

Как писать мотивационное письмо

Законодательство не устанавливает обязательных требований к мотивационному письму, ни по его содержанию, ни по структуре или объему. Вероятно, такие требования будут устанавливаться учреждениями высшего образования самостоятельно.

Поэтому перед тем, как писать мотивационное письмо, нужно внимательно ознакомиться с требованиями, установленными соответствующим университетом.

Для написания хорошего мотивационного письма абитуриенту нужно выбрать важнейшую информацию, которая лучше всего отразит его способности, видение своего будущего, заинтересованность в обучении по избранной бакалаврской или магистерской программе, мотивацию к учебе и т.д.

Достижения в обучении

Информация о достижениях будущего студента во время обучения в школе является одной из важнейших составляющих мотивационного письма. Если он имел высокие оценки в школе (в том числе и по профильным предметам), это показывает, что он склонен к дисциплине и упорному обучению. Следовательно, по всей вероятности, он будет хорошо учиться и в университете.

Если же у него высокие оценки только по профильным предметам, то это указывает на сферу его профессиональной заинтересованности, способности и способности успешно изучать дисциплины, касающиеся его будущей профессии.

Если поступающий сначала учился посредственно, однако определившись со своей будущей специальностью, существенно повысил баллы по профильным предметам, то это также может быть убедительным аргументом о готовности учиться.

Причины выбора специальности

Это может быть краткая история о том, почему именно он выбрал именно эту бакалаврскую программу, что побудило его выбрать будущую профессию – пример родителей, знакомых, родственников, жизненные обстоятельства, прочитанная литература и т.д.

Возможно, абитуриент мечтает открыть собственный бизнес, работать адвокатом и защищать права человека в суде, строить дома, разрабатывать компьютерные игры или обеспечивать кибербезопасность и т.д.

Наличие такой информации в мотивационном письме и его лаконичное и последовательное отображение может подчеркнуть мотивацию поступающего к обучению.

Прочитанная литература, пройденные курсы, полученные сертификаты и т.п.

Если абитуриент действительно интересуется профессией, то он, вероятно, должен стремиться узнать о ней больше. Благодаря информатизации общества сегодня нет никаких трудностей для того, чтобы глубже изучить свою будущую специальность.

Можно найти и прочитать специализированную литературу, пройти онлайн обучение и т.д. Вся эта информация будет свидетельствовать об искренней заинтересованности будущей профессией и мотивированности к обучению.

Осведомленность с учебной программой, преподавательским составом, возможностями, которые дает университет

Сегодня большинство университетов излагают достаточно подробную информацию о своей учебной и научной деятельности в сети Интернет и на собственных веб-сайтах.

Для привлечения студентов разрабатываются короткие рекламные проспекты, которые дают представление об учебной программе и дисциплинах, которые придется изучать, возможности академического обмена, прохождения практики, трудоустройства и т.д.

Поэтому указание в мотивационном письме краткой информации относительно осведомленности о возможностях университета, стремление участия в его учебных, научных и других программах будет свидетельствовать об искренней заинтересованности поступающего в выбранной специальности и университете.

Практический опыт

Еще одним аргументом, который подчеркнет мотивированность студента, может быть информация о практическом опыте или работе в рамках выбранной специальности.

Например, если студент интересуется маркетингом, то опыт работы в торговых заведениях может быть хорошим дополнительным аргументом в его пользу.

Однако в этом случае есть определенные оговорки, ведь не каждый может совмещать практику и обучение. Часто ради успеха в одном приходится жертвовать другим.

Бывают случаи, когда студенты младших курсов забывают об обучении и концентрируются на работе. В таком случае это резко отражается на профессионализме студента и отрицательно воспринимается преподавательским составом.

Поэтому в мотивационном письме поступающему следует отметить, что он осознает эту проблему и готов тяжело работать для того, чтобы соблюдать баланс между учебой и работой.

Социальные навыки, общественная работа, спортивные достижения или увлечения, интерес к танцам, вокалу

Любой университет – это не только учебное заведение. В нем бурлит социальная и общественная жизнь, функционируют органы студенческого самоуправления, кружки, организации, создаются и участвуют в соревнованиях спортивные команды, формируются и выступают с концертами ансамбли или группы.

Осведомленность поступающего с этой стороной университета и наличие способностей, которые позволят принять в ней участие, могут быть хорошим дополнительным (но не основным) аргументом в его пользу.

Что еще нужно помнить абитуриенту

Следует также помнить, что абитуриент пишет мотивационное письмо не только для университета, в который он стремится поступить, но, прежде всего, для себя самого. Ценность мотивационного письма не только в баллах, которые студент может получить за него.

Процесс написания мотивационного письма помогает абитуриенту обдумать свое прошлое и будущее, оценить себя, увидеть свои сильные и слабые стороны, оценить университет, специальность, которую он намерен получить, а также бакалаврскую программу, на которой он будет учиться.

Каждое мотивационное письмо – это отдельная и особая история каждого поступающего, в которой переплетаются его прошлое и настоящее, достижения и неудачи, отражающие его мечты, стремления, мотивы и ожидания.

Для преподавателей университета, которые будут читать это письмо, это возможность оценить абитуриента не только как лицо, претендующего на поступление, но и увидеть его как неповторимую, уникальную и хорошо мотивированную личность.