Зустрічати вже нікого: загиблу бортпровідницю в Борисполі чекав чоловік

Катастрофа літака МАУ в Ірані рано вранці 8 січня призвела до загибелі 165 пасажирів і 9 членів екіпажу, які перебували на борту Boeing 737 рейсу 752 "Тегеран - Київ". Серед жертв – 11 українців. Вся команда авіалайнера була родом з України та одну з бортпровідниць в Борисполі чекав чоловік.

Як повідомив журналіст Володимир Рунец на своїй сторінці в Facebook, вранці в Бориспіль приїхали родичі членів екіпажу літака Boeing 737. Про те, що сталася аварія, люди дізналися від телевізійних журналістів.

"Рейс з Тегерана зустрічали дві людини. На табло ще світилося "в дорозі", і вони стояли і чекали, не розуміючи, чого приїхали телевізійники. Чоловік дізнався, що зустрічати вже немає кого, коли почув, що розповідає журналістка в прямому ефірі", - написав Володимир Рунец.

Також журналіст розмістив фотографію молодого чоловіка, який дізнався про загибель своєї дружини в Борисполі.

Катастрофа в Ірані: у Борисполі загиблу бортпровідницю чекав чоловік

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що рано вранці 8 січня сталася катастрофа з літаком МАУ, який виконував рейс із Тегерана в Київ.

Борт вилетів з міжнародного аеропорту Імама Хомейні і впав майже відразу після зльоту. На борту перебувало 165 пасажирів і 9 членів екіпажу. Більшість пасажирів – це студенти, які поверталися до Києва після зимових канікул.

За попередніми даними, сталася технічна поломка літака, однак в МАУ заявляють, що це був один з кращих бортів, який нещодавно пройшов перевірку.