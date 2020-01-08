Встречать уже некого: погибшую бортпроводницу в Борисполе ждал муж

Катастрофа самолета МАУ в Иране рано утром 8 января привела к гибели 165 пассажиров и 9 членов экипажа, которые находились на борту Boeing 737 рейса 752 "Тегеран - Киев". Среди жертв – 11 украинцев. Вся команда авиалайнера была родом из Украины и одну из бортпроводниц в Борисполе ожидал муж.

Как сообщил журналист Владимир Рунец на своей странице в Facebook, утром в Борисполь приехали родственники членов экипажа самолета Boeing 737. О том, что произошло крушение, люди узнали от телевизионных журналистов.

"Рейс из Тегерана встречали два человека. На табло еще светилось "в пути", и они стояли и ждали, не понимая, чего приехали телевизионщики. Мужчина узнал, что встречать уже некого, когда услышал, что рассказывает журналистка в прямом эфире", - написал Владимир Рунец.

Также журналист разместил фотографию молодого мужчины, который узнал о гибели своей жены в Борисполе.

Катастрофа в Иране: в Борисполе погибшую бортпроводницу ждал муж

Напомним, ранее мы сообщали о том, что ранним утром 8 января произошла катастрофа с самолетом МАУ, который выполнял рейс из Тегерана в Киев.

Борт вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни и упал почти сразу после взлета. На борту находилось 165 пассажиров и 9 человек экипажа. Большинство пассажиров – это студенты, которые возвращались в Киев после зимних каникул.

По предварительным данным, произошла техническая поломка самолета, однако в МАУ заявляют, что это был один из лучших бортов, который недавно прошел проверку.