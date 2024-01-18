Успейте увидеть последний полет "Мрии": где и когда пройдет выставка, которая посвящена крупнейшему самолету в Украине

Самолет "Мрия" - несгибаемая сила Украины, которую, к сожалению, уничтожили российские оккупанты в Гостомеле. Но этот самолет является легендой, поэтому в Киеве пройдет выставка фотографий последнего полета.

Где и когда можно увидеть последний полет "Мрии"

В киевском баре Prostir открывает свои двери благотворительная фотовыставка "Мрия". Посетители смогут увидеть фотографии из последнего масштабного парада ко Дню Независимости, который состоялся в 2021 году, когда легендарный самолет в последний раз пролетел в небе над самым центром столицы.

Автором этих легендарных работ является художник Ярослав Шиян. Он сделал кадры разных украинских самолетов. Но особое внимание уделил последнему полету Ан-225 "Мрия".

В Киеве пройдет благотворительная выставка, посвященная последнему полету "Мрии" (фото: instagram.com/becommon)

В общей сложности в экспозиции представлены семь работ фотографа и каждую из них можно приобрести. Стартовая цена - 1 тысяча гривен. Все собранные средства автор передаст на помощь ВСУ, поэтому выставка благотворительна.

"Кроме, аукциона сидров, откроется благотворительная фотовыставка "Мрия". Покажем съемку с парада ко Дню Независимости 2021 года. В выставку вошло 7 работ. Будет возможность приобрести представленные фото. Цены на них будут стартовать от 1000 гривен. Собранные средства автор передаст в помощь армии" , - пишут организаторы.

Благотворительная выставка продлится неделю в баре Prostir, работающем ежедневно с 16:00 до 22:00.

Также организаторы проведут благотворительный аукцион крафтовых сидров, которые Ярослав производит вместе со своей семьей. Стоит отметить, что эти авторские напитки сделаны из яблок, которые семья фотографа выращивает в собственном саду Черкасской области.

В Киеве пройдет благотворительная выставка, посвященная последнему полету "Мрии" (фото: instagram.com/becommon)

Что произошло с самолетом "Мрия"

К сожалению, крупнейший самолет Ан-225 "Мрия" был уничтожен россиянами 27 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских окупантов на аэропорт Гостомель под Киевом.

Остатки самолета находятся в полуразрушенном ангаре на территории аэродрома в Гостомеле.