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Нова "Мрія" буде ще крутішою: конструктори розповіли про долю найбільшого літака у світі

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Понеділок 25 квітня 2022 21:02
Нова "Мрія" буде ще крутішою: конструктори розповіли про долю найбільшого літака у світі Фото: Стала відома доля літака АН-225 "Мрія" (jetvip)
Автор: Анна Шиканова

Відновити літак "Мрія", який був знищений російськими окупантами у Гостомелі, швидше за все вже не вийде. Однак частини цього літака конструктори можуть використовувати для того, щоб створити новий літак "Мрія" – ще більш сильний і надійний.

Про це розповів генеральний директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв в ефірі телеканалу "Рада".

За його словами, українські конструктори планують побудувати новий військово-транспортний літак АН-225. Для нової "Мрії" можуть використати ті частини літака, який вціліли в Гостомелі.

Ми маємо план створити нову українську "мрію", у нас вже є кілька сценаріїв. Зараз наші фахівці ДП "Антонов" працюють над дослідженням того, що залишилося від нашого літака. Частково вціліла хвостова частина і двигуни, зокрема кілька з них можна буде використовувати у виробництві. Деякі агрегати ми точно використаємо, але нова "Мрія" повинна бути ще краще", - розповів Гусєв.

Нова &quot;Мрія&quot; буде ще крутішою: конструктори розповіли про долю найбільшого літака у світі

Фото: зруйнована "мрія" (Віталій Носач, РБК-Україна)

Він нагадав, що український літак встановив понад 200 рекордів і фахівці хочуть, щоб новий літак додав ще кілька.

"Цей літак встановив 240 світових рекордів і у нас є амбіції, щоб новий АН-225, побудований в Україні, встановив ще кілька світових рекордів", - підкреслив гендиректор "Укроборонпрому".

Зараз також ведуться переговори з міжнародними партнерами, які допомагатимуть побудувати новий літак АН-225.

"Ми обговорюємо з нашими міжнародними партнерами, щоб створити аерокосмічну коаліцію з відновлення цього унікального літака. Унікального не тільки для нашої країни – для всього світу. Літака, який є найбільшим, літака, який залучався до різних космічних програм, літака, який може і повинен стати ще одним символом розвитку людства, цивілізації та аерокосмічних технологій", - додав Гусєв.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, які ще літаки були знищені в Гостомелі – разом з легендарним літаком "Мрія".

А також розповідали про те, як зараз виглядає літак "Мрія" і що відомо про найбільший літак у світі.

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Мрия самолет АН-225
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