Вторая Мрия. Стоит ли восстанавливать самый большой самолет мира Ан-225

Самый большой грузовой самолет мира Ан-225 Мрия стоит восстановить, потому что за время работы он показал высокую экономическую эффективность. Такое мнение высказал командир экипажа легендарного самолета Дмитрий Антонов.

Что нужно будет сделать для восстановления авиалайнера, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на avianews.com.

Дмитрий Антонов показал "Мрию" за 2,5 года до уничтожения на своем youtube- канале. По его словам, за 33 года самолет налетал 5 тыс. часов, 890 из них – с 2020 по 2022 год.

"Это очень хороший показатель. Самолет был необходим миру именно в эти годы. Считаю, что в будущей эксплуатации воздушное судно будет экономически выгодно. И самолет символ не только Украины, но и украинской способности эксплуатировать самолеты такого типа", – отметил он.

По словам командира экипажа, для строительства нового Ан-225 есть фюзеляж и крыло, и осталось создать новую систему управления полетом, топливную и гидравлическую системы. Новое современное оборудование можно будет установить на самолеты Ан-124 Руслан, которые использует Украина.

После уничтожения "Мрии" в Гостомеле в начале полномасштабного вторжения 2022 года в авиационном сообществе продолжаются споры по поводу целесообразности восстановления воздушного судна.

Приводятся аргументы о высокой стоимости проекта и будущей экономической целесообразности. Госпредприятие "Антонов" оценило возможную стоимость работ в 500 млн долларов, а государственный концерн "Укроборонпром" – в 3 млрд долларов.

Ранее экс-глава "Антонова" Александр Кривоконь заявлял, что предприятию приходилось демпинговать в цене на перевозку, чтобы загрузить Ан-225.

"К Мрие даже не нужно подходить, если за свои деньги. Это очень дорого, и большие сомнения в том, что этот проект когда-нибудь окупится, он не нужен", – сказал бывший руководитель предприятия.

Фото: Как выглядела летом уцелевшая часть Ан-225 Мрия (Игорь Лесив/aerovokzal.net)

В то же время власти Украины заявили о намерении восстановить "Мрию" как символ страны. Между тем самолет строили из компонентов, которые производили на заводах в разных частях бывшего СССР, и это затрудняет его восстановление.

Напомним, мы писали, как выглядит самолет "Мрия" спустя полтора года войны. Запчасти снимали, чтобы их можно было использовать при строительстве нового авиалайнера.

Также мы рассказывали, что с двигателями "Мрии" продолжают летать украинские "Русланы".

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