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Встигніть побачити останній політ "Мрії". Де і коли пройде виставка присвячена найбільшому літаку в Україні

Четвер 18 січня 2024 15:21
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Встигніть побачити останній політ "Мрії". Де і коли пройде виставка присвячена найбільшому літаку в Україні У Києві пройде благодійна виставка присвячена літаку "Мрія" (фото: Getty images)
Автор: Юлія Любченко

Літак "Мрія" - незламна сила України, яку, на жаль, знищили російські окупанти у Гостомелі. Але цей літак є легендою, тому у Києві пройде виставка фотографій з його останнього польоту.

Подробиці виставки розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку організаторів.

Де і коли можна побачити останній політ "Мрії"

У київському барі Prostir відкриває свої двері благодійна фотовиставка "Мрія". Відвідувачі зможуть побачити світлини з останнього масштабного параду до Дня Незалежності, що відбувся у 2021 році, коли легендарний літак останній раз пролетів у небі над самим центром столиці.

Автором цих легендарних робіт є митець Ярослав Шиян. Він зробив кадри різних українських літаків. Але особливу увагу приділив останньому польоту Ан-225 "Мрія".

Встигніть побачити останній політ &quot;Мрії&quot;. Де і коли пройде виставка присвячена найбільшому літаку в Україні

У Києві пройде благодійна виставка присвячена останньому польоту "Мрії" (фото: instagram.com/becommon)

Загалом в експозиції представлені сім робіт фотографа і кожну з них можна придбати. Стартова ціна - 1 тисяча гривень. Всі зібрані кошти автор передасть на допомогу ЗСУ, тому виставка є благодійною.

"Окрім, аукціону сидрів, відкриється благодійна фотовиставка "Мрія". Покажемо зйомку з параду до Дня Незалежності 2021 року. До виставки увійшло 7 робіт. Буде можливість придбати представлені фото. Ціни на них стартуватимуть від 1000 гривень. Зібрані кошти автор передасть на допомогу армії", - пишуть організатори.

Благодійна виставка триватиме тиждень. у барі Prostir, який працює щодня з 16:00 до 22:00.

Також організатори проведуть благодійний аукціон крафтових сидрів, які Ярослав виготовляє разом зі своєю родиною. Варто зазначити, що ці авторські напої зроблені з яблук, які сім’я фотографа вирощує у власному саду на Черкащині.

Встигніть побачити останній політ &quot;Мрії&quot;. Де і коли пройде виставка присвячена найбільшому літаку в Україні

У Києві пройде благодійна виставка присвячена останньому польоту "Мрії" (фото: instagram.com/becommon)

Що сталося з літаком "Мрія"

На жаль, найбільший літак Ан-225 "Мрія", було знищено росіянами 27 лютого 2022 року у результаті повітряної атаки російських окупантів на аеропорт Гостомель під Києвом.

Рештки літака наразі знаходяться в напівзруйнованому ангарі на території аеродрому в Гостомелі.

Раніше ми писали, що сказали конструктори про долю найбільшого літака у світі.

Також читайте наш матеріал про те, чи варто відновлювати найбільший літак світу Ан-225.

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Мрия самолет АН-225