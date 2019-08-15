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Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)

STYLERЖиття    15.08.2019 - 19:18
Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Історик розповів про розваги наркома внутрішніх справ УРСР Всеволода Балицького

Організатори Голодомора і терору в Україні та вищі радянські партійці не обмежували себе в розвагах і витрачали на вечірки і гулянки величезні суми грошей з бюджету. В мережі опубліковані архівні документи, які докладно розповідають про їх п'янки. Російський історик Костянтин Богуславський розповів у своєму Facebook про звичаї, які панували в НКВС України в 1930-х роках.

На фото представлена виписка з протоколу допиту колишнього начальника адміністративно-господарського відділу НКВС УРСР, майора держбезпеки Савелія Циклиса.

"Покладу і я чудовий документ у загальну скарбничку: розповідь у стилі анекдоту: "Це, Петька, не патриції, а партійці!" - прокоментував Богуславський.

Циклис працював у спецслужбах при комісарі держбезпеки НКВД в Україні Всеволоді Балицькому, який вписав своє ім'я в історію кривавими літерами. Колишній офіцер російської імператорської армії, вже з кінця 19-го року як чекіст став широко застосовувати арешти, розстріли та страти заручників. У 30-х роках в Україні під час Голодомору він забезпечував "безумовне виконання плану хлібозаготівель". Як нарком внутрішніх справ Української РСР був одним з головних організаторів масового терору в Україні, який забрав життя десятків тисяч людей.

Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)

Всеволод Балицький "господарював" у радянських спецслужбах на території України понад 15 років (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Як випливає з архівних документів, він любив розгульне життя, витрачав на це величезні суми грошей з казни і мав, як цитував його слова Циклис, "грошей повну вогнетривку шафу".

Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)

Всеволод Балицький витрачав на гулянки величезні гроші (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Для інтимних вечірок, п'янок на дачах, катерах, особняках і квартирах, утримання звіринця та інше гроші лилися рікою. У 1936 році на "відпочинок" Балицького було витрачено півмільйона рублів. Заходи відвідували представники партії та уряду Косіор, Постишев, Якір, Любченко та інші, розповідав на допиті Циклис.

Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)

Фото з архівної справи колишнього наркома внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

"...ПИТАННЯ: Як витрачався особливий фонд - кому видавалася готівка і кому виробляли на гроші різні покупки?

ВІДПОВІДЬ: З особливого фонду оплачувалися витрати на утримання штату квартир Балицького /особняки/, Кацнельсона, комунал.послуги, ремонт, меблі, харчування самих і штату. Утримання звіринця - поні, осли, собаки тощо обходилося по 3 тисячі на місяць на харчування.

Із сум призначених за кошторисом на утримання дач багато витрачалося на банкети, п'янки які влаштовувалися на квартирі і найчастіше на дачах у Балицького, особливо часто у Кацнельсона та Шарова. І на квартирі Карлсона були влаштовані проводи Кацнельсона...

Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)

Фото з архівної справи колишнього наркома внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

...Всі рахунки на закуплені вина і закуски з візою Балицької, Кацнельсон і Карлсон, я брав для оплати. Після оплати всі рахунки представлялися 2 рази в місяць Балицькому з рапортом на затвердження. Рапорт із резолюцією Балицького я направляв у фінансовий відділ, який списував цю суму з мого підзвіту. А рахунки мені Балицький повертав для знищення...

Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)

Фото з архівної справи колишнього наркома внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

...П'янки були особливо часто влітку, коли Балицька їхала за кордон.
Крім дач п'янки влаштовувалися на катері, побудованому в Києві в 1936 році. На утримання Балицького і влаштовані ним п'янки в 1936 році було витрачено щонайменше 500 тис. рублів....

...ПИТАННЯ: Хто брав участь на банкетах, організованих Балицьким, Кацнельсоном та ін.? І у що виливалися ці банкети?

ВІДПОВІДЬ: На банкетах були присутні постійно: Кацнельсон, Карлсон, Бачинський, Лепін, Олександрівський, Мазо, Козельський, Крауклис, Чирський, Письмовий, Рубінштейн, я /Циклис/, Соколов, Джевахов, Морозов, Аміров, Словінський, Евгеньев. Це були на офіційних банкетах, де запрошувалися представники партійної організації, зокрема з представників партії і уряду: Косіор, Постишев, Якір, Любченко та ін. Під кінець бенкету залишалися Балицький, Кацнельсон, Бачинський, Рубінштейн, Евгеньев, Чирський, Лепін, Семенов, з дружиною якої Балицький був в інтимному зв'язку, і Постишев залишався. І бенкет перетворювався на суцільну п'янку. У цих п'янках брали участь і дружини. Дружини Семенова, Чирского, Лепина, Шарова використовувалися Балицьким. Про це знав обслуговуючий персонал.

Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)

Фото з архівної справи колишнього наркома внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

До Кацнельсона часто приїжджала з Москви артистка, дружина розстріляного б.директора Держбанку /к. р. троцькиста/, тоді організовувалися інтимні вечори за участю Балицького, Кацнельсона, Шарова, Рубінштейна, Бачинського..."

Архівні документи про витрати організаторів Голодомору на вечірки і гулянки (Фото: facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Нагадаємо, що Балицького навесні 1937 року перевели на посаду начальника УНКВС Далекосхідного краю. Там він відзначився як один з організаторів Великого терору на Далекому Сході. Влітку того ж року був заарештований, а в листопаді - розстріляний а Москві. У 1998 році його визнали таким, що не підлягає реабілітації.

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві археологи виявили біля стін Софії Київської споруда часів Київської Русі. Вчені з'ясували, що його збудувала в XII столітті артіль чернігівських архітекторів, а на знайдених на плінфі клеймах можна побачити п'ятикутну зірку, яка була язичницьким символом стародавніх слов'ян.

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