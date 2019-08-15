Спливли архівні документи про оргії та вечірки організаторів Голодомору (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Історик розповів про розваги наркома внутрішніх справ УРСР Всеволода Балицького

Організатори Голодомора і терору в Україні та вищі радянські партійці не обмежували себе в розвагах і витрачали на вечірки і гулянки величезні суми грошей з бюджету. В мережі опубліковані архівні документи, які докладно розповідають про їх п'янки. Російський історик Костянтин Богуславський розповів у своєму Facebook про звичаї, які панували в НКВС України в 1930-х роках.

На фото представлена виписка з протоколу допиту колишнього начальника адміністративно-господарського відділу НКВС УРСР, майора держбезпеки Савелія Циклиса.

"Покладу і я чудовий документ у загальну скарбничку: розповідь у стилі анекдоту: "Це, Петька, не патриції, а партійці!" - прокоментував Богуславський.

Циклис працював у спецслужбах при комісарі держбезпеки НКВД в Україні Всеволоді Балицькому, який вписав своє ім'я в історію кривавими літерами. Колишній офіцер російської імператорської армії, вже з кінця 19-го року як чекіст став широко застосовувати арешти, розстріли та страти заручників. У 30-х роках в Україні під час Голодомору він забезпечував "безумовне виконання плану хлібозаготівель". Як нарком внутрішніх справ Української РСР був одним з головних організаторів масового терору в Україні, який забрав життя десятків тисяч людей.

Всеволод Балицький "господарював" у радянських спецслужбах на території України понад 15 років (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Як випливає з архівних документів, він любив розгульне життя, витрачав на це величезні суми грошей з казни і мав, як цитував його слова Циклис, "грошей повну вогнетривку шафу".

Всеволод Балицький витрачав на гулянки величезні гроші (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Для інтимних вечірок, п'янок на дачах, катерах, особняках і квартирах, утримання звіринця та інше гроші лилися рікою. У 1936 році на "відпочинок" Балицького було витрачено півмільйона рублів. Заходи відвідували представники партії та уряду Косіор, Постишев, Якір, Любченко та інші, розповідав на допиті Циклис.

Фото з архівної справи колишнього наркома внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

"...ПИТАННЯ: Як витрачався особливий фонд - кому видавалася готівка і кому виробляли на гроші різні покупки?

ВІДПОВІДЬ: З особливого фонду оплачувалися витрати на утримання штату квартир Балицького /особняки/, Кацнельсона, комунал.послуги, ремонт, меблі, харчування самих і штату. Утримання звіринця - поні, осли, собаки тощо обходилося по 3 тисячі на місяць на харчування.

Із сум призначених за кошторисом на утримання дач багато витрачалося на банкети, п'янки які влаштовувалися на квартирі і найчастіше на дачах у Балицького, особливо часто у Кацнельсона та Шарова. І на квартирі Карлсона були влаштовані проводи Кацнельсона...

Фото з архівної справи колишнього наркома внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

...Всі рахунки на закуплені вина і закуски з візою Балицької, Кацнельсон і Карлсон, я брав для оплати. Після оплати всі рахунки представлялися 2 рази в місяць Балицькому з рапортом на затвердження. Рапорт із резолюцією Балицького я направляв у фінансовий відділ, який списував цю суму з мого підзвіту. А рахунки мені Балицький повертав для знищення...

Фото з архівної справи колишнього наркома внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

...П'янки були особливо часто влітку, коли Балицька їхала за кордон.

Крім дач п'янки влаштовувалися на катері, побудованому в Києві в 1936 році. На утримання Балицького і влаштовані ним п'янки в 1936 році було витрачено щонайменше 500 тис. рублів....

...ПИТАННЯ: Хто брав участь на банкетах, організованих Балицьким, Кацнельсоном та ін.? І у що виливалися ці банкети?

ВІДПОВІДЬ: На банкетах були присутні постійно: Кацнельсон, Карлсон, Бачинський, Лепін, Олександрівський, Мазо, Козельський, Крауклис, Чирський, Письмовий, Рубінштейн, я /Циклис/, Соколов, Джевахов, Морозов, Аміров, Словінський, Евгеньев. Це були на офіційних банкетах, де запрошувалися представники партійної організації, зокрема з представників партії і уряду: Косіор, Постишев, Якір, Любченко та ін. Під кінець бенкету залишалися Балицький, Кацнельсон, Бачинський, Рубінштейн, Евгеньев, Чирський, Лепін, Семенов, з дружиною якої Балицький був в інтимному зв'язку, і Постишев залишався. І бенкет перетворювався на суцільну п'янку. У цих п'янках брали участь і дружини. Дружини Семенова, Чирского, Лепина, Шарова використовувалися Балицьким. Про це знав обслуговуючий персонал.

Фото з архівної справи колишнього наркома внутрішніх справ УСРР Всеволода Балицького (facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

До Кацнельсона часто приїжджала з Москви артистка, дружина розстріляного б.директора Держбанку /к. р. троцькиста/, тоді організовувалися інтимні вечори за участю Балицького, Кацнельсона, Шарова, Рубінштейна, Бачинського..."

Архівні документи про витрати організаторів Голодомору на вечірки і гулянки (Фото: facebook.com/konstantin.boguslavskiy)

Нагадаємо, що Балицького навесні 1937 року перевели на посаду начальника УНКВС Далекосхідного краю. Там він відзначився як один з організаторів Великого терору на Далекому Сході. Влітку того ж року був заарештований, а в листопаді - розстріляний а Москві. У 1998 році його визнали таким, що не підлягає реабілітації.

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