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Петиція про Голодомор на сайті Бундестагу набрала необхідні підписи

Новини » Суспільство    27.05.2019 - 08:47
Петиція про Голодомор на сайті Бундестагу набрала необхідні підписи
Фото: Бундестаг (facebook.com/cducsubundestagsfraktion)

Петиція про Голодомор набрала більше 50 000 підписів

На сайті парламенту Німеччини петиція про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу набрала більше 50 000 підписів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Міністерства закордонних справ України.

Повідомляється, що петиція із закликом до німецького Бундестагу визнати Голодомор геноцидом набрала більше 50 000 підписів.

"Це величезна перемога України. Попереду - непроста робота з депутатами. Рішуче сподіваємося на успішні результати", - зазначили в МЗС.

Відзначимо, в тексті петиції німецькому парламенту пропонують визнати Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу, "викликаним радянським режимом під керівництвом Сталіна". На чьогодні Голодомор визнали Канада, Австралія, Португалія, Ватикан, Естонія, Латвія, Литва, Грузія, Польща, Угорщина, Еквадор, Колумбія, Мексика, Парагвай, Перу, США, Італія, Іспанія, Бразилія, Чехія. Ще ряд країн засудив Голодомор як злочинний акт проти людяності.

Петиція про Голодомор на сайті Бундестагу набрала необхідні підписи

 

Нагадаємо, ця петиція з'явилася в кінці квітня. За словами міністра закордонних справ Павла Клімкіна, її ініціювала мюнхенська громада.

24 травня він звернувся до українців з проханням підписати петицію про Голодомор на сайті Бундестагу, так як за три дні необхідно було набрати ще близько 25 тис. підписів.

 

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