Українці назвали винних в організації Голодомору

Українці вважають Голодомор геноцидом народу і вимагають відкритого суду

У жовтні 2018 року вважали винним в організації Голодомору особисто Сталіна 47% громадян України, в цілому центральне керівництво СРСР - 39% респондентів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, ще 28% покладають провину за геноцид на каральні органи СРСР (НКВД, ГПУ), 23 - на вище керівництво Радянської України.

Лише 3% відзначили, що в Голодоморі винні українські селяни (кулаки), які відмовлялися добровільно віддавати врожай. Тези про те, що Голодомор був обумовлений природними причинами, дотримуються менш 5%.

За останні 10 років рівень підтримки ідеї проведення суду над винуватцями Голодомору 1932-33 років зрісл з 37% до 48%, а ініціативи надання компенсацій постраждалим від геноциду і їх сім'ям - з 46% до 63%.

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" було проведено 20-29 жовтня 2018 року серед 2000 респондентів по всій території України за винятком окупованих Росією територій. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, День пам'яті жертв Голодомор 1932-33 років відзначається в Україні в четверту суботу листопада. О 16:00 проходить хвилина мовчання, після чого по всій Україні відбувається акція "Запали свічку".

За даними Інституту демографії та соціальних досліджень ім. Птухи НАН України, втрати України від Голодомору в цілому становлять 3 млн 943 тис. осіб. Історики називають цифри до 7 млн осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у жовтні 2018 року абсолютна більшість громадян (79%) вважали, що Голодомор 1932-33 років був геноцидом українського народу, заперечували Голодомор-геноцид 12% респондентів, а 9% не визначилися зі своєю позицією.