Всего одна функция: как понять, следит ли за вами приложение на телефоне
Каждый смартфон по умолчанию имеет функцию отслеживания пользователя. Обычно устройство сообщает об этом владельцу или запрашивает разрешение на включение функции. А иногда бывает и так, что приложение начинает следить за вами без запроса на разрешение.
Как понять, следит ли за вами телефон - читайте ниже в материале Styler.
Автоматическое отслеживание на iPhone
Если вы пользователь техники от Apple, то могли заметить, что в правом верхнем углу рядом с символами Wi-Fi и мобильной связи время от времени может загораться точка зеленого или оранжевого цвета.
Обычно она сообщает о том, что какое-то открытое приложение использует микрофон или камеру. Зеленый цвет - это камера, а оранжевый - микрофон.
Однако если вы не снимаете видео или не говорите по телефону, то это означает, что одно из приложений начало наблюдение за устройством.
Как узнать, следит ли за вами приложение
- Посмотрите настройки, какие приложения доступны к камере или микрофону. Выключите эти функции, если приложение не требуется для записи видео или аудио.
- Загрузите специальное приложение, которое будет сообщать при использовании камеры и микрофона.
- Заклейте камеру и микрофон чем угодно, что не испортит телефон и отклеивайте при использовании. Однако сегодня этот способ вряд ли будет вам достаточно комфортным, ведь камера и микрофон часто используются в повседневной жизни.
Как отключить функцию отслеживания
На iPhone:
- зайдите в меню "Параметры"
- выберите опцию "Конфиденциальность"
- включите "Службы геолокации"
- выберите приложение
- включите или выключите "Точная геопозиция"
На Android:
- зайдите в меню "Настройки"
- выберите опцию "Конфиденциальность"
- выберите приложение
- отключите или включите разрешение на отслеживание
Раньше мы рассказывали, какая функция "убивает" батарею вашего телефона.
Читайте также, почему нельзя оставлять зарядку телефона в розетке.