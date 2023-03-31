Почему не стоит оставлять зарядку для телефона в розетке: три неочевидных причины

Когда мы спешим, и нужно быстро зарядить телефон, часто забываем о его зарядке. Таким образом она может целый день оставаться в розетке, пока мы не вспомним о ней вечером. Эта привычка достаточно распространена и вместе с тем опасна.

Почему не стоит оставлять зарядку для телефона в розетке - читайте ниже в материале Styler.

Три неочевидных причин

Дополнительное потребление электроэнергии

Многие убеждены, что если к зарядке не подключено ни одно устройство, электроэнергия к ней не поступает. Это абсолютно ошибочное утверждение. Розетка будто получает сигнал о том, что нужна энергия и подает ее.

Конечно, в гораздо меньших объемах, однако в конце месяца ваш счет за коммуналку может существенно увеличиться именно из-за такой незаметной привычки.

Пожарная безопасность

Большинство современных зарядных устройств разработаны так, чтобы не навредить при использовании. Однако регулярное пребывание в розетке может приводить к перегреву. Возможно, вы замечали, что когда зарядка долгое время в работе, она становится горячей.

Кроме того, никто не отменял вероятные "скачки" напряжения. Хорошее зарядное устройство должно выдержать их, но гарантии этому нет. В результате может возникнуть пожар.

Сокращение срока работы зарядки

Из-за постоянного нахождения зарядного устройства под действием напряжения внутренние конденсаторы изнашиваются. Со временем они лишатся возможности удерживать значительное количество электроэнергии. Это в свою очередь снижает качество и скорость зарядки телефона.

В конце концов, вам просто придется заменить зарядное устройство.