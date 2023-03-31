Почему не стоит оставлять зарядку для телефона в розетке: три неочевидных причины
Когда мы спешим, и нужно быстро зарядить телефон, часто забываем о его зарядке. Таким образом она может целый день оставаться в розетке, пока мы не вспомним о ней вечером. Эта привычка достаточно распространена и вместе с тем опасна.
Почему не стоит оставлять зарядку для телефона в розетке - читайте ниже в материале Styler.
Три неочевидных причин
- Дополнительное потребление электроэнергии
Многие убеждены, что если к зарядке не подключено ни одно устройство, электроэнергия к ней не поступает. Это абсолютно ошибочное утверждение. Розетка будто получает сигнал о том, что нужна энергия и подает ее.
Конечно, в гораздо меньших объемах, однако в конце месяца ваш счет за коммуналку может существенно увеличиться именно из-за такой незаметной привычки.
- Пожарная безопасность
Большинство современных зарядных устройств разработаны так, чтобы не навредить при использовании. Однако регулярное пребывание в розетке может приводить к перегреву. Возможно, вы замечали, что когда зарядка долгое время в работе, она становится горячей.
Кроме того, никто не отменял вероятные "скачки" напряжения. Хорошее зарядное устройство должно выдержать их, но гарантии этому нет. В результате может возникнуть пожар.
- Сокращение срока работы зарядки
Из-за постоянного нахождения зарядного устройства под действием напряжения внутренние конденсаторы изнашиваются. Со временем они лишатся возможности удерживать значительное количество электроэнергии. Это в свою очередь снижает качество и скорость зарядки телефона.
В конце концов, вам просто придется заменить зарядное устройство.
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