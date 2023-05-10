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Всього одна функція: як зрозуміти, чи стежить за вами застосунок на телефоні

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Середа 10 травня 2023 11:13
Всього одна функція: як зрозуміти, чи стежить за вами застосунок на телефоні Як вимкнути функцію відстежування (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Кожен смартфон за замовчуванням має функцію відстеження користувача. Зазвичай пристрій повідомляє про це свого власника або запитує дозвіл на ввімкнення функції. А часом буває й так, що застосунок починає стежити за вами без запиту на дозвіл.

Як зрозуміти, чи стежить за вами телефон, - читайте нижче в матеріалі Styler.

Автоматичне відстежування на iPhone

Якщо ви користувач техніки від Apple, то могли помітити, що в правому верхньому кутку поруч із символами Wi-Fi та мобільного зв'язку час від часу може спалахувати крапка зеленого або оранжевого кольору.

Зазвичай вона повідомляє про те, що якийсь відкритий застосунок використовує мікрофон або камеру. Зелений колір - це камера, а помаранчевий - мікрофон.

Проте якщо ви не знімаєте відео або не говорите телефоном, то це означає, що один із застосунків розпочав стеження за пристроєм.

Як дізнатися, чи стежить за вами застосунок

  • Подивіться в налаштуваннях, в яких застосунків є доступ до камери або мікрофона. Вимкніть ці опції, якщо застосунок вам не потрібен для запису відео або аудіо.
  • Завантажте спеціальний застосунок, який буде повідомляти, коли використовуються камера та мікрофон.
  • Заклейте камеру та мікрофон чим завгодно, що не зіпсує телефон і відклеюйте, коли потрібно скористатися. Однак сьогодні цей спосіб навряд чи буде для вас досить комфортним, адже камера та мікрофон часто використовуються в повсякденні.

Як вимкнути функцію відстежування

На iPhone:

  • зайдіть у меню "Параметри"
  • оберіть опцію "Конфіденційність"
  • увімкніть "Служби геолокації"
  • виберіть програму
  • увімкніть або вимкніть "Точна геопозиція"

На Android:

  • зайдіть у меню "Налаштування"
  • оберіть опцію "Конфіденційність"
  • оберіть програму
  • вимкніть або увімкніть дозвіл на відстежування

Раніше ми розповідали, яка функція "вбиває" батарею вашого телефона.

Читайте також, чому не можна залишати зарядку для телефона в розетці.

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