Всього одна функція: як зрозуміти, чи стежить за вами застосунок на телефоні
Кожен смартфон за замовчуванням має функцію відстеження користувача. Зазвичай пристрій повідомляє про це свого власника або запитує дозвіл на ввімкнення функції. А часом буває й так, що застосунок починає стежити за вами без запиту на дозвіл.
Як зрозуміти, чи стежить за вами телефон, - читайте нижче в матеріалі Styler.
Автоматичне відстежування на iPhone
Якщо ви користувач техніки від Apple, то могли помітити, що в правому верхньому кутку поруч із символами Wi-Fi та мобільного зв'язку час від часу може спалахувати крапка зеленого або оранжевого кольору.
Зазвичай вона повідомляє про те, що якийсь відкритий застосунок використовує мікрофон або камеру. Зелений колір - це камера, а помаранчевий - мікрофон.
Проте якщо ви не знімаєте відео або не говорите телефоном, то це означає, що один із застосунків розпочав стеження за пристроєм.
Як дізнатися, чи стежить за вами застосунок
- Подивіться в налаштуваннях, в яких застосунків є доступ до камери або мікрофона. Вимкніть ці опції, якщо застосунок вам не потрібен для запису відео або аудіо.
- Завантажте спеціальний застосунок, який буде повідомляти, коли використовуються камера та мікрофон.
- Заклейте камеру та мікрофон чим завгодно, що не зіпсує телефон і відклеюйте, коли потрібно скористатися. Однак сьогодні цей спосіб навряд чи буде для вас досить комфортним, адже камера та мікрофон часто використовуються в повсякденні.
Як вимкнути функцію відстежування
На iPhone:
- зайдіть у меню "Параметри"
- оберіть опцію "Конфіденційність"
- увімкніть "Служби геолокації"
- виберіть програму
- увімкніть або вимкніть "Точна геопозиція"
На Android:
- зайдіть у меню "Налаштування"
- оберіть опцію "Конфіденційність"
- оберіть програму
- вимкніть або увімкніть дозвіл на відстежування
Раніше ми розповідали, яка функція "вбиває" батарею вашого телефона.
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