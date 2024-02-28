Украинские облизни: старинные вкусности, которыми лакомились наши бабушки и дедушки
Облизни – это пирожки из пресного теста, жаренные в масле. В них добавляют повидло, мед, орехи, корицу. Такой старинный десерт готовили украинцы много лет тому назад. Готовятся они просто, быстро исчезают из тарелки и полностью соответствуют своему названию.
Как готовить украинские облизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Кухня как релакс".
Что вам понадобится:
Для теста:
- Мука пшеничная - 300 г
- Сахар - 2 ст. л.
- Соль - по своему вкусу
- Разрыхлитель - ½ ч. л.
- Сахар ванильный - 10 г
- Масло растительное - 1 ст. л.
- Кисляк или кефир - 1 стакан
Для начинки:
- Грецкие орехи - по своему вкусу
Также для начинки подойдет сладкий творог, распаренные изюм, повидло или растертый мак.
Для жарки:
- Масло подсолнечное - 300 мл
Для подачи:
- Сахарная пудра
- Корица молотая
- Мед
Как готовить украинские облизни
Просейте муку и добавьте ванильный сахар, щепотку соли, разрыхлитель. Влейте масло и простоквашу. Перемешивайте сначала ложкой, затем руками замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут.
Раскатайте тесто толщиной до 5 мм и вырежьте рюмочкой маленькие кружочки. На каждый кружочек положите половинку ореха или другую начинку и залепите как вареник.
Разогрейте емкость для жарки и влейте растительное масло. Жарить облизни нужно в кипящем масле до готовности.
Разделите пирожки на две миски. Одну порцию посыпьте сахарной пудрой, а вторую - посыпьте корицей и полейте растопленным медом.
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