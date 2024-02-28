Украинские облизни: старинные вкусности, которыми лакомились наши бабушки и дедушки

Облизни – это пирожки из пресного теста, жаренные в масле. В них добавляют повидло, мед, орехи, корицу. Такой старинный десерт готовили украинцы много лет тому назад. Готовятся они просто, быстро исчезают из тарелки и полностью соответствуют своему названию.

Как готовить украинские облизни, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео в YouTube-канале "Кухня как релакс".

Что вам понадобится:

Для теста:

Мука пшеничная - 300 г

Сахар - 2 ст. л.

Соль - по своему вкусу

Разрыхлитель - ½ ч. л.

Сахар ванильный - 10 г

Масло растительное - 1 ст. л.

Кисляк или кефир - 1 стакан

Для начинки:

Грецкие орехи - по своему вкусу

Также для начинки подойдет сладкий творог, распаренные изюм, повидло или растертый мак.

Для жарки:

Масло подсолнечное - 300 мл

Для подачи:

Сахарная пудра

Корица молотая

Мед

Как готовить украинские облизни

Просейте муку и добавьте ванильный сахар, щепотку соли, разрыхлитель. Влейте масло и простоквашу. Перемешивайте сначала ложкой, затем руками замесите тесто. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут.

Раскатайте тесто толщиной до 5 мм и вырежьте рюмочкой маленькие кружочки. На каждый кружочек положите половинку ореха или другую начинку и залепите как вареник.

Разогрейте емкость для жарки и влейте растительное масло. Жарить облизни нужно в кипящем масле до готовности.

Разделите пирожки на две миски. Одну порцию посыпьте сахарной пудрой, а вторую - посыпьте корицей и полейте растопленным медом.