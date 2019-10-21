Всім хотілось шашлика: з'явився повний текст скандальної пісні "Кварталу 95"

Скандальний номер про будинок Гонтарєвої у "Вечірньому Кварталі" розбурхав мережу
"Квартал 95" і народний хор імені Верьовки потрапили в гучний скандал після того, як у новому випуску "Вечірнього Кварталу" з їхніх вуст прозвучала пісня про підпал будинку екс-глави Нацбанку Валерії Гонтаревої.
На скандальний виступ відреагували багато політиків, лідерів громадської думки і навіть президент України Володимир Зеленський, який, якщо вірити словам прем'єра Олексія Гончарука, не сміявся з цієї ситуації.
Новий випуску "Вечірнього Кварталу" (фото: kvartal95.com)
Пісня, яка наробила шуму, є пародією на відому українську народну пісню "Горіла сосна". Правда, замість сосни і дівчини Євген Кошовий і артисти знаменитого хору імені Верьовки співали про хату, шашлик, Коломойського, банки та, власне, Валерію Гонтареву, яка зараз перебуває в Лондоні. При цьому, як говорили самі гумористи зі сцени, ця пісня в стилі "запальний фольк".
Текст скандальної пісні "Кварталу 95" та хору Верьовки:
Горіла хата, палала,
Горіла хата, палала,
В Лондоні жінка плакала,
В Лондоні жінка плакала.
Хата горить в Гореничах, (співпало як!)
Хата горить в Гореничах,
А в Лондоні Валерія
Думає на Валерича.
Люди вогонь побачили,
Допомагати почали,
Відра схопили, прибігли,
В огонь соляру плескали.
Що будем з горем цим робить?
Люди підняли ґвалт і крик,
І почали робить шашлик.
Приїхало три слідака,
33 рятувальника, не запізнилася швидка,
Бо всім хотілось шашлика.
А тая хата все горить,
Як в Дельта-банку депозит,
Як в Надра-банку мій кредит -
По вісім доларів кредит.
У пісні цій мораль проста,
У пісні цій мораль проста,
Хата згоріла від стида,
Хата згоріла від стида.
У пісні цій мораль проста,
У пісні цій мораль проста,
Хата згоріла від стида,
Хата згоріла від стида!
Горіла Хата - Пісня про Гонтареву Вечірній Квартал 2019