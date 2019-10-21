Всім хотілось шашлика: появился полный текст скандальной песни "Квартала 95"

Скандальный номер про дом Гонтаревой в "Вечернем Квартале" взбудоражил сеть
"Квартал 95" и народный хор имени Веревки попали в громкий скандал после того, как в новом выпуске "Вечернего Квартала" из их уст прозвучала песня про поджег дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
На скандальное выступление отреагировали многие политики, лидеры общественного мнения и даже президент Украины Владимир Зеленский, который, если верить словам премьера Алексея Гончарука, не смеялся с этой ситуации.
Новый выпуска "Вечернего Квартала" (фото: kvartal95.com)
Песня, которая наделала шуму, является пародией на известную украинскую народную песню "Горіла сосна". Правда, вместо сосны и дивчины Евгений Кошевой и артисты знаменитого хора имени Веревки пели про хату, шашлык, Коломойского, банки и, собственно, Валерию Гонтареву, которая сейчас находится в Лондоне. При этом, как говорили сами юмористы со сцены, эта песня в стиле "запальний фолк".
Текст скандальной песни "Квартала 95" и хора Веревки:
Горіла хата, палала,
Горіла хата, палала,
В Лондоні жінка плакала,
В Лондоні жінка плакала.
Хата горить в Гореничах, (співпало як!)
Хата горить в Гореничах,
А в Лондоні Валерія
Думає на Валерича.
Люди вогонь побачили,
Допомагати почали,
Відра схопили, прибігли,
В огонь соляру плескали.
Що будем з горем цим робить?
Люди підняли ґвалт і крик,
І почали робить шашлик.
Приїхало три слідака,
33 рятувальника, не запізнилася швидка,
Бо всім хотілось шашлика.
А тая хата все горить,
Як в Дельта-банку депозит,
Як в Надра-банку мій кредит -
По вісім доларів кредит.
У пісні цій мораль проста,
У пісні цій мораль проста,
Хата згоріла від стида,
Хата згоріла від стида.
У пісні цій мораль проста,
У пісні цій мораль проста,
Хата згоріла від стида,
Хата згоріла від стида!
Горіла Хата - Песня про Гонтареву Вечерний Квартал 2019