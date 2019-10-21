Всім хотілось шашлика: появился полный текст скандальной песни "Квартала 95"

"Квартал 95" и народный хор имени Веревки попали в громкий скандал после того, как в новом выпуске "Вечернего Квартала" из их уст прозвучала песня про поджег дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

На скандальное выступление отреагировали многие политики, лидеры общественного мнения и даже президент Украины Владимир Зеленский, который, если верить словам премьера Алексея Гончарука, не смеялся с этой ситуации.

Новый выпуска "Вечернего Квартала" (фото: kvartal95.com)

Песня, которая наделала шуму, является пародией на известную украинскую народную песню "Горіла сосна". Правда, вместо сосны и дивчины Евгений Кошевой и артисты знаменитого хора имени Веревки пели про хату, шашлык, Коломойского, банки и, собственно, Валерию Гонтареву, которая сейчас находится в Лондоне. При этом, как говорили сами юмористы со сцены, эта песня в стиле "запальний фолк".

Текст скандальной песни "Квартала 95" и хора Веревки:

Горіла хата, палала,

Горіла хата, палала,

В Лондоні жінка плакала,

В Лондоні жінка плакала.

Хата горить в Гореничах, (співпало як!)

Хата горить в Гореничах,

А в Лондоні Валерія

Думає на Валерича.

Люди вогонь побачили,

Допомагати почали,

Відра схопили, прибігли,

В огонь соляру плескали.

Що будем з горем цим робить?

Люди підняли ґвалт і крик,

І почали робить шашлик.

Приїхало три слідака,

33 рятувальника, не запізнилася швидка,

Бо всім хотілось шашлика.

А тая хата все горить,

Як в Дельта-банку депозит,

Як в Надра-банку мій кредит -

По вісім доларів кредит.

У пісні цій мораль проста,

У пісні цій мораль проста,

Хата згоріла від стида,

Хата згоріла від стида.

У пісні цій мораль проста,

У пісні цій мораль проста,

Хата згоріла від стида,

Хата згоріла від стида!

Горіла Хата - Песня про Гонтареву Вечерний Квартал 2019