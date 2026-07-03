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Оккупанты в Крыму готовятся к высадке десанта ВСУ

07:28 03.07.2026 Пт
2 мин
Какой результат показали штабные игры армии РФ?
aimg Филипп Бойко
Оккупанты в Крыму готовятся к высадке десанта ВСУ Фото: окупант РФ (Getty Images)
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Из-за активных действий ВСУ по блокированию полуострова оккупанты в Крыму провели специальные штабные игры. Готовились отбивать атаку ВСУ на случай высадки десанта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Insider .

Согласно с метариалом публикации, российский военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский принял участие в оперативной командно-штабной военной игре "Крымская побудка". В рамках игры рассматривались возможные атаки ВСУ по освобождению Крыма от российских захватчиков.

"Штабы в соответствии со сценарием были организованы из офицеров (в запасе и отставке) наших вооруженных сил. "Синяя" сторона действовала нестандартно, широко применяя новейшие средства обнаружения и поражения. "Красная" сторона была вынуждена действовать "с обороны". В общем, учения прошли благодаря организаторам слаженно, - сообщил высокого уровня.

Как отмечает The Insider, в публикацию Мураховский добавил топографическую карту Крыма и прилегающей акватории Черного моря в системе координат 1942 года (СК-42), которая используется в российском графическом редакторе "Равелин" для силовых структур.

На карте видны многочисленные синие стрелки и маршруты, пролегающие со стороны Одессы и северо-западной части Черного моря в Крым, а также красные оборонительные позиции вокруг Севастополя, северного и восточного Крыма, включая Керчь и Керченский пролив.

Оккупанты в Крыму готовятся к высадке десанта ВСУШтабный разбор ситуации при возможной атаке ВСУ на окупантов в Крыму (фото: The Insider)

The Insider отмечает, что, судя по публикации Мураховского и добавленной карты, в сценарии моделировалась не классическая десантная операция времен Второй мировой войны, а современная операция по массовому применению беспилотников, дальнобойного высокоточного оружия и скоростных катеров.

Контекст события

ВСУ методически выбивают оборону и цену инфраструктуры оккупантов в Крыму. На днях украинские дроны всего за 48 часов в течение 1 и 2 июля поразили 12 подстанций и 1 газораспределительную станцию на временно оккупированных территориях.

К слову, Силы обороны Украины отработали не только по подстанциям в Крыму. Так, в России снова горит один из крупнейших НПЗ .

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