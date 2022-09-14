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Тіна Кароль вразила "нескореним" образом: неймовірні фото

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Україна, Середа 14 вересня 2022 14:26
Тіна Кароль вразила "нескореним" образом: неймовірні фото Тіна Кароль зачарувала новими світлинами (фото: Ксенія Каргіна)
Автор: Дмитрий Войналович

Тіна Кароль напередодні виходу свого нового кліпу на нову пісню показала неймовірної краси фото.

Світлинами співачка поділилася у своєму Instagram.

Деталі фотосесії Тіни Кароль

Як виявилося, дані знімки - промо-кадри з кліпу на нову пісню "Вільні. Нескорені", прем’єра якої відбудеться 16 вересня.

Тут Кароль позує у футуристичних вбраннях від всесвітньо відомого українського бренду Lever Couture, Dolce&Gabanna та custom made, що розроблені спеціально для кліпу.

"Нова пісня Тіни сповнена потужними меседжами перемоги. Образи у кліпі відтворені у кіберестетиці, вони водночас жіночні та футуристичні", - говорить стиліст Ольга Ревуцька.

"Наш час настав! Ми вільні та нескорені. Я чекала на цю хвилину довго, ця пісня уособлює непереможний дух нашої нації! Хай пісня стане лейтмотивом для звільнення наших територій і людей. Час настав будувати нових себе, руйнувати рабство в собі. Ми вiдродженi в боротьбі!", - коментує свою майбутню прем’єру сама співачка.

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль в новій фотосесії (фото: instagram.com/tina_karol / Ксенія Каргіна / Аліна Симоненко)

Кароль виглядає просто неймовірно

Зауважимо, що співачка останнім часом частенько тішить шанувальників яскравими фото, на яких вона виглядає приголомшливо.

Так, нещодавно поп-зірка похизувалася на вулицях Токіо у кутюрній колекції для журналу Vogue.

Помилуйтеся тим, що з цього вийшло:

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль вразила &quot;нескореним&quot; образом: неймовірні фото

Тіна Кароль у фотосесії для Vogue (фото: instagram.com/tina_karol)

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні "Ой у лузі червона калина".

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