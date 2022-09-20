ua ru
Вт, 20 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом

Новина українською →
Украина, Вторник 20 сентября 2022 15:10
Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом Тина Кароль (фото: пресс-служба певицы)
Автор: Дмитрий Войналович

Тина Кароль нечасто делится семейными фотографиями. Но когда уже показывает такие снимки, то все поклонники погружаются в восторг. Так случилось и с новым фото певицы, на котором она позирует с мамой и старшим братом Станиславом.

Им артистка поделилась в своем Facebook .

Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом

Тина Кароль с мамой и братом (фото: facebook.com/tina.karol)

Это фото певица посвятила своей маме Светлане Андреевне. В нем Тина поздравила ее с праздником.

"С днем рождения, мама!" – написала звезда.

Поклонники певицы, в свою очередь, благодарят Светлану Андреевну за то, что воспитала такую хорошую дочь.

  • Спасибо за дочь, мы ее любим и уважаем за то, что она любит Украину!
  • Спасибо за такую дочь
  • Спасибо за ваших детей и внука. Живите счастливо в радости
  • Поздравляем! Спасибо за талантливую дочь - патриотку своей Украины! Мира и Божьей благодати!
  • Всего наилучшего вам! Спасибо за то, что такую талантливую дочь подарила для Украины. А брату можно было бы брови пощипать

Отметим, что недавно поп-звезда спустилась в метро, чтобы дать концерт.

Во время выступления певица познакомилась с мальчиком Егором, который стал известен на всю Украину своим дневником, который он вел под российскими обстрелами в разрушенном Мариуполе.

Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братомТина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом

Тина Кароль с Егором (фото: пресс-служба певицы)

Также на концерте Кароль нацгвардеец предложил жениться на своей девушке, которая также служит в Национальной гвардии Украины. Пара познакомилась на фронте.

Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братомТина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братомТина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом

Признание на концерте Кароль (фото: пресс-служба певицы)

"Пусть наши посвящения, пусть выступления, пусть наши речи в мире будут таким символом мягкой силы, ведь мы влияем на понимание того, что мы никому не отдадим наше государство. Никогда и никому. Потому что мы свободны, свободны душой, любим свободу, любим свою страну, любим землю. Мы всегда ищем где-то героев, а они среди нас", - сказала во время своего концерта Тина.

Тина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братомТина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братомТина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братомТина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братомТина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братомТина Кароль показала редкое фото с мамой и старшим братом

Тина Кароль выступила в метро (фото: пресс-служба певицы)

Напомним, несколько дней назад Тина Кароль показала невероятной красоты фото в новом образе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тина Кароль
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя