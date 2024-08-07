ua en ru
Ср, 07 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Должны знать все: трихолог назвала 3 базовых правила безопасного ухода за волосами

Среда 07 августа 2024 19:53
UA EN RU
Должны знать все: трихолог назвала 3 базовых правила безопасного ухода за волосами Как правильно ухаживать за волосами (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Уход за волосами имеет важное значение для того, чтобы иметь здоровые локоны. Правильные привычки, а также инструменты и средства, подобранные исходя из особенностей волос, помогут сохранить красоту.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Юлии Дудий.

Правила ухода за волосами

По словам эксперта, есть определенные советы, которые мало кто знает. В частности, она назвала базовые 3 правила:

  • если кожа головы жирная, а волосы сухие, пористые, то используйте для мытья головы два шампуня. Один с хорошими очищающими свойствами для намыливания первый раз, другой увлажняющий или разглаживающий для намыливания второй раз
  • если волосы пористые и вы хотите его видеть ровными и гладкими, ни один уход не даст желаемого эффекта без укладки феном на браш
  • ультрафиолет вызывает фотостарение скальпа и запускает процесс поредения и утончения волос. Поэтому тень и шляпа должны быть в приоритете

Главные ошибки во время мытья головы

Недостаточное намыливание

Трихолог отметила, что недостаточное намыливание кожи головы шампунем и несоблюдение определенной экспозиции, чтобы активные вещества успели подействовать и повлиять на кожу может навредить

Пренебрежение пилингами

Если не использовать скрабы и пилинги для дополнительной очистки или эксфолиации кожи головы, то можно сильно навредить. Поэтому следует правильно и тщательно подбирать уход.

Избегание бальзамов

Не использование бальзама после шампуня приводит к чрезмерной сухости и ломкости волос.

Не использовать несмываемые средства

Важно знать, что не использование несмываемых средств после мытья приводит к раздражению кожи и чрезмерной сухости волос.

Не сушить волосы феном

Многие избегают использования фена для волос, ведь считают его вредным.

Как оказалось, привычка ходить долгое время с мокрыми волосами еще больше вредит. Тогда локоны становятся еще более сухими.

Ранее мы сообщали, действительно ли нужно менять шампунь для волос летом.

Также мы писали о 7 неожиданных вещах, которые могут вызвать резкое выпадение волос.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Уход за волосами Здоровье Волосы Трихолог
NEWS
СБУ подбила российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона, - источник
СБУ подбила российский вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона, - источник