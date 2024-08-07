Должны знать все: трихолог назвала 3 базовых правила безопасного ухода за волосами
Уход за волосами имеет важное значение для того, чтобы иметь здоровые локоны. Правильные привычки, а также инструменты и средства, подобранные исходя из особенностей волос, помогут сохранить красоту.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу трихолога Юлии Дудий.
Правила ухода за волосами
По словам эксперта, есть определенные советы, которые мало кто знает. В частности, она назвала базовые 3 правила:
- если кожа головы жирная, а волосы сухие, пористые, то используйте для мытья головы два шампуня. Один с хорошими очищающими свойствами для намыливания первый раз, другой увлажняющий или разглаживающий для намыливания второй раз
- если волосы пористые и вы хотите его видеть ровными и гладкими, ни один уход не даст желаемого эффекта без укладки феном на браш
- ультрафиолет вызывает фотостарение скальпа и запускает процесс поредения и утончения волос. Поэтому тень и шляпа должны быть в приоритете
Главные ошибки во время мытья головы
Недостаточное намыливание
Трихолог отметила, что недостаточное намыливание кожи головы шампунем и несоблюдение определенной экспозиции, чтобы активные вещества успели подействовать и повлиять на кожу может навредить
Пренебрежение пилингами
Если не использовать скрабы и пилинги для дополнительной очистки или эксфолиации кожи головы, то можно сильно навредить. Поэтому следует правильно и тщательно подбирать уход.
Избегание бальзамов
Не использование бальзама после шампуня приводит к чрезмерной сухости и ломкости волос.
Не использовать несмываемые средства
Важно знать, что не использование несмываемых средств после мытья приводит к раздражению кожи и чрезмерной сухости волос.
Не сушить волосы феном
Многие избегают использования фена для волос, ведь считают его вредным.
Как оказалось, привычка ходить долгое время с мокрыми волосами еще больше вредит. Тогда локоны становятся еще более сухими.
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