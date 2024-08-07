Повинні знати всі: трихолог назвала 3 базові правила безпечного догляду за волоссям

Догляд за волосся має важливо значення, для того, щоб мати здорові локони. Правильні звички, а також інструменти та засоби, підібрані виходячи з особливостей волосся, допоможуть зберегти красу.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку трихолога Юлії Дудій.

Правила догляду за волоссям

За словами експерта, є певні поради, які мало хто знає. Зокрема, вона назвала базові 3 правила:

якщо шкіра голови жирна, а волосся сухе, пористе, то використовуйте для миття голови два шампуні. Один з гарними очищуючими властивостями для намилювання перший раз, інший зволожуючий або розгладжуючий для намилювання другий раз

якщо волосся пористе і ви хочете його бачити рівним і гладеньким, ні один догляд не дасть бажаного ефекту без укладання феном на браш

ультрафіолет викликає фотостаріння скальпу і запускає процес порідіння та витончення волосся. Тому тінь і капелюх мають бути у пріоритеті

Головні помилки під час миття голови

Недостатнє намилювання

Трихолог зазначила, що недостатнє намилювання шкіри голови шампунем та недотримання певної експозиції, щоб активні речовини встигли подіяти і повпливати на шкіру може нашкодити

Нехтування пілінгами

Якщо не використовувати скраби та пілінги для додаткового очищення або ексфоліації шкіри голови, то може сильно нашкодити. Тому варто правильно та ретельно підбирати догляд.

Уникання бальзамів

Не використання бальзаму після шампуню призводить до надмірної сухості та ламкості волосся.

Не використовувати незмивні засоби

Важливо знати, що не використання незмивних засобів після миття призводить до подразнення шкіри та надмірної сухості волосся.

Не сушити волосся феном

Багато хто уникає використання фену для волосся, адже вважає його шкідливим.

Як виявилось, звичка ходити довгий час з мокрим волоссям ще більше шкодить. Тоді локони стають ще більше сухими.