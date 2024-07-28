Трихолог рассказала, действительно ли нужно менять шампунь для волос летом

Лето - это пора испытаний для волос, ведь солнечные лучи могут повреждать их состояние. Поэтому многие в этот период меняют шампунь и как будто переходят на летний уход. Необходимо знать, нужно ли так делать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, нужно ли менять шампунь летом и как можно защитить волосы от действия солнца.

Что следует знать

Многие эксперты стали часто придумывать, что нужно менять и покупать новые уходы для волос летом. В частности, якобы это нужно делать в любое время года. Однако это не так.

По словам эксперта, единственный критерий, на который нужно ориентировать - подходит ли вам уход для волос и нравится ли, как выглядят волосы и как чувствуете вы кожу головы.

Единственное, что действительно можно добавить к уходу в летний период - это средства, которые будут защищать волосы от воздействия солнечного излучения.

Трихолог отметила, что не нужно возлагать большую надежду на действие этих средств.

"Следует отдавать предпочтение только средствам, которые будут хорошо промывать кожу головы, заботиться, защищать, увлажнять и укреплять волосы", - добавила эксперт.

Как ухаживать за волосами летом

Высокие температуры, морская или хлорированная вода и сухой ветер могут повлиять на волосы.

Ультрафиолетовые лучи разрушают липиды и пигмент (как натуральный, так и искусственный), способствуя потере влаги.

Результатом воздействия солнца и морской воды являются сухие, ломкие, выгоревшие, тусклые, поврежденные волосы.

Летом, как и в любой период года, стоит так ухаживать за волосами:

носить головной убор

пользоваться маслами - образуют идеальную защитную пленку

часто делать интенсивные восстанавливающие маски

пользоваться специальными средствами (спрей или другое что-то несмываемое)

Спреи обычно наносятся перед выходом на солнце. Они создают на поверхности волос пленку, отталкивающую солнечные лучи.

Также стоит отказаться от использования плойок и других стайлеров, которые сильно вредят волосам.

Волосы не рекомендуется расчесывать слишком часто - достаточно трех раз в день, поскольку частое расчесывание стимулирует работу сальных желез.