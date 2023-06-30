Все караси и карпы будут ваши: лучшие рецепты прикормки из обычных продуктов

Рецепты лучшей прикормки для карпа

Сыпучая экспресс-прикормка

Возьмите смесь семян (любого вида), какао (или "Несквик") и черный хлеб (ржаной).

Разрежьте хлеб пополам, замочите его в воде, выжмите лишнюю влагу и добавьте какао и семена.

Прикормка из сухарей и консервированной кукурузы

Половину банки консервированной кукурузы поместите в пакет и раздавите. Добавьте оставшуюся целую кукурузу.

Добавьте панировочные сухари и доведите до густой консистенции. Эта прикормка хорошо привлекает карпа и крупного карася.

Пиво с геркулесом и батоном

Раскрошите батон и смешайте с геркулесом. Полейте эту смесь пивом и перемешайте. Летом эта прикормка работает лучше всего.

Жареный арахис (или соленые орешки) с печеньем

Размелите арахис и смешайте его с растворенным печеньем. Добавьте немного воды, но не слишком, чтобы прикормка не стала жидкой.

Прикормка из крекеров, кетчупа, консервированной кукурузы, перца и кукурузной муки

Раздавите крекеры или покрошите их. Добавьте консервированную кукурузу с соком. Приправьте перцем, добавьте кетчуп и доведите до нужной консистенции кукурузной мукой.

При необходимости добавьте воду из водоема.

Прикормка из халвы и овсяного печенья

Измельчите овсяное печенье и смешайте его с растворенной в воде халвой. Добавьте небольшое количество халвы в печенье и перемешайте.

Добавьте воду до достижения нужной консистенции. Не добавляйте слишком много халвы, поскольку прикормка может стать слишком сладкой и липкой.

Караси и карпы любят необычные вкусы и ароматы (фото: freepik)

В какую погоду лучше идти на рыбалку

Специалисты говорят, что почти вся рыба лучше и быстрее переваривает еду в теплой воде, а значит, и питаться она будет чаще.

Однако жару рыба тоже не любит. В то же время, когда температура поднимается после длительного похолодания, мирная рыба становится активнее. А хищник, напротив, любит, когда похолодает.

У каждой рыбы своя любимая температура. К примеру, карась клюет при 12-30 градусах (интенсивно при 19-23). Ловить надо рано утром или вечером. Карп клюет при 10-30 (интенсивно при 20 градусах) на рассвете, в вечерние звезды, теплые ночи.

На смену настроению рыбы больше температуры влияют колебания атмосферного давления. Резкие прыжки приводят к тому, что рыба практически не клюет, особенно, если давление "скачет" вверх.

А лучше всего рыба клюет, когда давление стабильное в течение нескольких дней, или медленно снижается.

Какие ароматизаторы используют для карпа

Ароматизаторы можно приобрести в рыболовном магазине и можно сделать своими руками. Они бывают в виде спрея, капель, порошка.

Любимыми запахами карпа считаются: ваниль, мед, фруктовые ароматы, карамель, конопля, чеснок, анис. Такие лучше для холодного времени года, а для теплого: креветка, краб, ракушка, чеснок, также конопля.

Любимые запахи карася

Карась - настоящий "токсикоман", поэтому попробуйте поэкспериментировать с ароматизаторами, добавленными к прикормке.

Вот эти запахи могут привлечь карася: анис, укроп, чеснок, подсолнечное масло нерафинированное, сыр "твердых" сортов, экстракт малины, корвалол. Даже керосин может прийтись по вкусу карасю.