Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)

Караси и карпы - прекрасные трофеи, которые можно ловить с помощью простейших снастей, таких как удочка-поплавчанка. Но с наживкой нужно немного помудрить, и поможет в этом "дедовский" метод.

Как приготовить наживку?

Нам понадобится: черный хлеб, вода, яйцо, соцветие укропа и ступка.

Возьмите мякоть черного хлеба, порвите на мелкие кусочки. Сбрызните водой в таком количестве, чтобы она впиталась в хлеб.

Взбейте целое яйцо вилкой и вмешайте его в хлеб, чтобы получилось мягкое однородное, но не жидкое тесто.

Помните в ступке соцветия зеленого укропа (если нет, можно семена из магазинного пакетика).

Перемените тесто с толчеными семенами, чтобы масса впитала эфирные масла укропа.

Скриншоты: Рибалка українською

Для какой рыбы подойдет такая наживка

На эту хлебную наживку можно ловить разную "белую" рыбу наших водоемов из семейства карповых.

карпов

карасей

плотву

белых амуров и т. п.

Карась любит необычные запахи

Если ваша цель - наловить карасей, помните, что он - настоящий "токсикоман", поэтому попробуйте поэкспериментировать с ароматизаторами, добавленными к прикорму.

Вот эти запахи могут привлечь карася:

анис

укроп

чеснок

подсолнечника масло нерафинированное

сыр "твердых" сортов

экстракт малины

корвалол

Даже керосин может прийтись по вкусу карасю.

Когда можно и нельзя ловить рыбу

На большинстве территорий Украины запрещен отлов рыбы во всех водохранилищах и озерах с заливами, проливами, включая зону подтопления во время нереста - с 1 апреля по 10 июня.

Во всех реках и их корневых водах запрет действует - с 1 апреля по 20 мая.

В новообразованных водных объектах, а также в придаточной системе рек и других водных объектах запрещается вылов рыбы с 1 апреля по 30 июня.