Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)
Караси и карпы - прекрасные трофеи, которые можно ловить с помощью простейших снастей, таких как удочка-поплавчанка. Но с наживкой нужно немного помудрить, и поможет в этом "дедовский" метод.
Рецепт появился в Telegram-канале Рибалка українською.
Как приготовить наживку?
Нам понадобится: черный хлеб, вода, яйцо, соцветие укропа и ступка.
Возьмите мякоть черного хлеба, порвите на мелкие кусочки. Сбрызните водой в таком количестве, чтобы она впиталась в хлеб.
Взбейте целое яйцо вилкой и вмешайте его в хлеб, чтобы получилось мягкое однородное, но не жидкое тесто.
Помните в ступке соцветия зеленого укропа (если нет, можно семена из магазинного пакетика).
Перемените тесто с толчеными семенами, чтобы масса впитала эфирные масла укропа.
Скриншоты: Рибалка українською
Для какой рыбы подойдет такая наживка
На эту хлебную наживку можно ловить разную "белую" рыбу наших водоемов из семейства карповых.
- карпов
- карасей
- плотву
- белых амуров и т. п.
Карась любит необычные запахи
Если ваша цель - наловить карасей, помните, что он - настоящий "токсикоман", поэтому попробуйте поэкспериментировать с ароматизаторами, добавленными к прикорму.
Вот эти запахи могут привлечь карася:
- анис
- укроп
- чеснок
- подсолнечника масло нерафинированное
- сыр "твердых" сортов
- экстракт малины
- корвалол
Даже керосин может прийтись по вкусу карасю.
Когда можно и нельзя ловить рыбу
На большинстве территорий Украины запрещен отлов рыбы во всех водохранилищах и озерах с заливами, проливами, включая зону подтопления во время нереста - с 1 апреля по 10 июня.
Во всех реках и их корневых водах запрет действует - с 1 апреля по 20 мая.
В новообразованных водных объектах, а также в придаточной системе рек и других водных объектах запрещается вылов рыбы с 1 апреля по 30 июня.
Раньше мы писали, как наловить карася мешками благодаря интересному способу.
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