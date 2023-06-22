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Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)

Новина українською →
Четверг 22 июня 2023 18:20
Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт) Как наловить много карасей (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Караси и карпы - прекрасные трофеи, которые можно ловить с помощью простейших снастей, таких как удочка-поплавчанка. Но с наживкой нужно немного помудрить, и поможет в этом "дедовский" метод.

Рецепт появился в Telegram-канале Рибалка українською.

Как приготовить наживку?

Нам понадобится: черный хлеб, вода, яйцо, соцветие укропа и ступка.

Возьмите мякоть черного хлеба, порвите на мелкие кусочки. Сбрызните водой в таком количестве, чтобы она впиталась в хлеб.

Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)

Взбейте целое яйцо вилкой и вмешайте его в хлеб, чтобы получилось мягкое однородное, но не жидкое тесто.

Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)

Помните в ступке соцветия зеленого укропа (если нет, можно семена из магазинного пакетика).

Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)

Перемените тесто с толчеными семенами, чтобы масса впитала эфирные масла укропа.

Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)Дедовская наживка, с которой все караси и карпы будут ваши (рецепт)

Скриншоты: Рибалка українською

Для какой рыбы подойдет такая наживка

На эту хлебную наживку можно ловить разную "белую" рыбу наших водоемов из семейства карповых.

  • карпов
  • карасей
  • плотву
  • белых амуров и т. п.

Карась любит необычные запахи

Если ваша цель - наловить карасей, помните, что он - настоящий "токсикоман", поэтому попробуйте поэкспериментировать с ароматизаторами, добавленными к прикорму.

Вот эти запахи могут привлечь карася:

  • анис
  • укроп
  • чеснок
  • подсолнечника масло нерафинированное
  • сыр "твердых" сортов
  • экстракт малины
  • корвалол

Даже керосин может прийтись по вкусу карасю.

Когда можно и нельзя ловить рыбу

На большинстве территорий Украины запрещен отлов рыбы во всех водохранилищах и озерах с заливами, проливами, включая зону подтопления во время нереста - с 1 апреля по 10 июня.

Во всех реках и их корневых водах запрет действует - с 1 апреля по 20 мая.

В новообразованных водных объектах, а также в придаточной системе рек и других водных объектах запрещается вылов рыбы с 1 апреля по 30 июня.

Раньше мы писали, как наловить карася мешками благодаря интересному способу.

Узнайте также, можно ли ходить на ночную рыбалку.

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