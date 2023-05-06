Разрешена ли в Украине рыбалка с ночевкой в условиях военного положения: что нужно знать

Полномасштабная война оказывает негативное влияние не только на людей, но и на живую природу. Многие территории, которыми раньше украинцы могли свободно пользоваться, сегодня заминированы или временно оккупированы. В частности, водоемы, что кардинально изменило правила отлова рыбы в Украине.

Какие сегодня существуют ограничения для рыбаков - подробнее читайте в материале Styler.

Можно ли ловить рыбу ночью во время военного положения

Кроме дневной, существует также и ночная рыбалка. Конечно, этот вид отлова рыбы подходит не всем, ведь ночью банально хочется спать и тяжело ориентироваться в темноте без дополнительного света. А использование фонариков может отпугнуть рыбу, поэтому нужно приспосабливаться.

Однако, несмотря на некоторые недостатки преимуществ ночной рыбалки, все-таки больше.

"Кому-то она нравится, потому что летом ночью не так жарко, как днем. Говорят, что ночью рыба лучше клюет, хотя я лично такого не замечал", - рассказывает Styler опытный рыбак Дмитрий.

Мужчина пожелал остаться анонимным, поэтому его фамилию не называем.

Однако сегодня ходить на ночную рыбалку запрещено комендантским часом. К примеру, в Киеве она начинается в 00:00. К этому времени граждане, не имеющие специальных пропусков, должны находиться дома. Согласитесь, что палатку на берегу водоема вряд ли можно назвать домом.

За нарушение режима комендантского часа может грозить штраф, общественные или исправительные работы, или административный арест до 15 суток.

Какие еще рыболовные запреты сейчас действуют

Нельзя передвигаться на малогабаритных плавсредствах с удочками во время комендантского часа.

Рыбалка разрешается только с использованием удочки и крючка №10, а также с видной блесной.

Не превышать количество 5 крючков на удочке в общедоступных местах и не более 10 штук на платных водоемах.

Допустимый к отлову вес рыбы составляет три килограмма на одного человека в течение суток, и креветок - килограмм.

Не стоит также забывать и о периоде нереста.

"В течение года запреты меняются даже несмотря на действие военного положения. Например, с апреля до конца мая-начала июня происходит нерест. В настоящее время рыбалка не полностью запрещена, а лишь определенным образом ограничена", - отмечает Дмитрий.

Где ловить рыбу запрещено

В водоемах, находящихся в природно-заповедных фондах.

В водоемах и хозяйствах для разведения рыбы.

В водоемах специального назначения: технических, питьевых или лечебных.

В водохранилищах, где запрещен вылов рыбы правилами рыболовства Украины.

Нельзя ловить рыбу в каналах электростанций, мелиоративных системах и шлюзах.

Нельзя ловить рыбу у охраняемых мостов;

Запрещено ловить рыбу в радиусе 500 метров от хозяйства по разведению рыбы.

Нельзя ловить рыбу в водоемах экологически загрязненных, например в зоне Чернобыльской АЭС.

Какая норма отлова рыбы

В Украине существуют четко определенные нормы отлова рыбы. Чтобы избежать неприятностей, советуем ознакомиться с размерами и видами рыб, на которые стоят ограничения:

Кроме того, во время продолжающегося ежегодного нереста эксперты определяют, какие виды рыб запрещено отлавливать вообще. За отлов недозволенной рыбы вас ждет штраф. Обратите внимание, что сумма к оплате включает в себя одну выловленную рыбу.

Если, например, вы поймали одну запрещенную щуку, то на сегодня заплатите 3 468 гривен. А вот за две выловленных щуки придется выложить 6 936 гривен.