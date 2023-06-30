Всі карасі й коропи будуть ваші: кращі рецепти прикормки зі звичайних продуктів

Рецепти кращої прикормки для коропа

Сипуча експрес-прикормка

Візьміть суміш насіння (будь-якого виду), какао (або "Несквік") і чорний хліб (житній).

Розріжте хліб навпіл, замочіть його у воді, вичавіть зайву вологу і додайте какао і насіння.

Прикормка з сухарів і консервованої кукурудзи

Половину банки консервованої кукурудзи помістіть у пакет і роздавіть. Додайте решту цілої кукурудзи.

Додайте панірувальні сухарі та доведіть до густої консистенції. Ця прикормка добре привертає карпа і крупного карася.

Пиво з геркулесом та батоном

Розкришіть батон і змішайте з геркулесом. Полийте цю суміш пивом і перемішайте. Влітку ця прикормка працює найкраще.

Смажений арахіс (або солоні горішки) з печивом

Розмеліть арахіс і змішайте його з розчиненим печивом. Додайте трохи води, але не занадто, щоб прикормка не стала рідкою.

Прикормка з крекерів, кетчупу, консервованої кукурудзи, перцю та кукурудзяної муки

Роздавіть крекери або розтрощіть їх. Додайте консервовану кукурудзу з соком. Приправте перцем, додайте кетчуп і доведіть до потрібної консистенції кукурудзяною мукою.

За потреби додайте воду з водойми.

Прикормка з халви та вівсяного печива

Подрібніть вівсяне печиво і змішайте його з розчиненою у воді халвою. Додайте невелику кількість халви до печива і перемішайте.

Додайте води до досягнення потрібної консистенції. Не додавайте забагато халви, оскільки прикормка може стати надто солодкою і липкою.

Карасі й коропи люблять незвичайні смаки і аромати (фото: freepik)

В яку погоду краще йти на рибалку

Фахівці кажуть, що майже вся риба краще і швидше перетравлює їжу в теплій воді, а значить і харчуватися вона буде частіше.

Однак спеку риба теж не любить. Водночас коли температура піднімається після тривалого похолодання, мирна риба стає активнішою. А хижак, навпаки, любить, коли похолодає.

У кожної риби своя улюблена температура. Наприклад, карась клює при 12-30 градусах (інтенсивно при 19-23). Ловити треба рано вранці чи ввечері. Короп клює при 10-30 (інтенсивно при 20 градусах) на світанку, у вечірні зорі, теплі ночі.

На зміну настрою риби більше за температуру впливають коливання атмосферного тиску. Різкі стрибки призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск "скаче" вгору.

А найкраще риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується.

Які ароматизатори використовують для коропа

Ароматизатори можна придбати в рибальському магазині і можна зробити своїми руками. Вони бувають у вигляді спрею, крапель, порошку.

Улюбленими запахами коропа вважаються: ваніль, мед, фруктові аромати, карамель, коноплі, часник, аніс. Такі краще для холодної пори року, а для теплої: креветка, краб, мушля, часник, також коноплі.

Улюблені запахи карася

Карась - справжній "токсикоман", тож спробуйте поекспериментувати з ароматизаторами, доданими до прикормки.

Ось ці запахи можуть принадити карася: аніс, кріп, часник, соняшника олія нерафінована, сир "твердих" сортів, екстракт малини, корвалол. Навіть керосин може прийти до вподоби карасю.