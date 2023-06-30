Все караси и карпы будут ваши: лучшие рецепты прикормки из обычных продуктов
Крупный карп - желанный трофей каждого рыбака. Поймать его бывает непросто, потому что этот король украинских водоемов - хитрая и осторожная рыба. Карасей наловить попроще, однако и здесь есть нюансы. Если знать секреты хорошей прикормки, и какие ароматы любят карпы и караси, все получится.
Об этом пишет Telegram-канал Рибалка українською.
Рецепты лучшей прикормки для карпа
- Сыпучая экспресс-прикормка
Возьмите смесь семян (любого вида), какао (или "Несквик") и черный хлеб (ржаной).
Разрежьте хлеб пополам, замочите его в воде, выжмите лишнюю влагу и добавьте какао и семена.
- Прикормка из сухарей и консервированной кукурузы
Половину банки консервированной кукурузы поместите в пакет и раздавите. Добавьте оставшуюся целую кукурузу.
Добавьте панировочные сухари и доведите до густой консистенции. Эта прикормка хорошо привлекает карпа и крупного карася.
- Пиво с геркулесом и батоном
Раскрошите батон и смешайте с геркулесом. Полейте эту смесь пивом и перемешайте. Летом эта прикормка работает лучше всего.
- Жареный арахис (или соленые орешки) с печеньем
Размелите арахис и смешайте его с растворенным печеньем. Добавьте немного воды, но не слишком, чтобы прикормка не стала жидкой.
- Прикормка из крекеров, кетчупа, консервированной кукурузы, перца и кукурузной муки
Раздавите крекеры или покрошите их. Добавьте консервированную кукурузу с соком. Приправьте перцем, добавьте кетчуп и доведите до нужной консистенции кукурузной мукой.
При необходимости добавьте воду из водоема.
- Прикормка из халвы и овсяного печенья
Измельчите овсяное печенье и смешайте его с растворенной в воде халвой. Добавьте небольшое количество халвы в печенье и перемешайте.
Добавьте воду до достижения нужной консистенции. Не добавляйте слишком много халвы, поскольку прикормка может стать слишком сладкой и липкой.
Караси и карпы любят необычные вкусы и ароматы (фото: freepik)
В какую погоду лучше идти на рыбалку
Специалисты говорят, что почти вся рыба лучше и быстрее переваривает еду в теплой воде, а значит, и питаться она будет чаще.
Однако жару рыба тоже не любит. В то же время, когда температура поднимается после длительного похолодания, мирная рыба становится активнее. А хищник, напротив, любит, когда похолодает.
У каждой рыбы своя любимая температура. К примеру, карась клюет при 12-30 градусах (интенсивно при 19-23). Ловить надо рано утром или вечером. Карп клюет при 10-30 (интенсивно при 20 градусах) на рассвете, в вечерние звезды, теплые ночи.
На смену настроению рыбы больше температуры влияют колебания атмосферного давления. Резкие прыжки приводят к тому, что рыба практически не клюет, особенно, если давление "скачет" вверх.
А лучше всего рыба клюет, когда давление стабильное в течение нескольких дней, или медленно снижается.
Какие ароматизаторы используют для карпа
Ароматизаторы можно приобрести в рыболовном магазине и можно сделать своими руками. Они бывают в виде спрея, капель, порошка.
Любимыми запахами карпа считаются: ваниль, мед, фруктовые ароматы, карамель, конопля, чеснок, анис. Такие лучше для холодного времени года, а для теплого: креветка, краб, ракушка, чеснок, также конопля.
Любимые запахи карася
Карась - настоящий "токсикоман", поэтому попробуйте поэкспериментировать с ароматизаторами, добавленными к прикормке.
Вот эти запахи могут привлечь карася: анис, укроп, чеснок, подсолнечное масло нерафинированное, сыр "твердых" сортов, экстракт малины, корвалол. Даже керосин может прийтись по вкусу карасю.
Раньше мы писали о дедовской насадке, которая поможет наловить карасей и карпов.
Также узнайте, можно ли ходить на ночную рыбалку.