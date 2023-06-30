Всі карасі й коропи будуть ваші: кращі рецепти прикормки зі звичайних продуктів
Крупний короп - бажаний трофей кожного рибалки. Зловити його буває непросто, бо цей король українських водойм - хитра й обережна риба. Карасів наловити простіше, однак і тут є нюанси. Якщо знати секрети гарної прикормки, і які аромати люблять коропи й карасі, все вийде.
Про це пише Telegram-канал Рибалка українською.
Рецепти кращої прикормки для коропа
- Сипуча експрес-прикормка
Візьміть суміш насіння (будь-якого виду), какао (або "Несквік") і чорний хліб (житній).
Розріжте хліб навпіл, замочіть його у воді, вичавіть зайву вологу і додайте какао і насіння.
- Прикормка з сухарів і консервованої кукурудзи
Половину банки консервованої кукурудзи помістіть у пакет і роздавіть. Додайте решту цілої кукурудзи.
Додайте панірувальні сухарі та доведіть до густої консистенції. Ця прикормка добре привертає карпа і крупного карася.
- Пиво з геркулесом та батоном
Розкришіть батон і змішайте з геркулесом. Полийте цю суміш пивом і перемішайте. Влітку ця прикормка працює найкраще.
- Смажений арахіс (або солоні горішки) з печивом
Розмеліть арахіс і змішайте його з розчиненим печивом. Додайте трохи води, але не занадто, щоб прикормка не стала рідкою.
- Прикормка з крекерів, кетчупу, консервованої кукурудзи, перцю та кукурудзяної муки
Роздавіть крекери або розтрощіть їх. Додайте консервовану кукурудзу з соком. Приправте перцем, додайте кетчуп і доведіть до потрібної консистенції кукурудзяною мукою.
За потреби додайте воду з водойми.
- Прикормка з халви та вівсяного печива
Подрібніть вівсяне печиво і змішайте його з розчиненою у воді халвою. Додайте невелику кількість халви до печива і перемішайте.
Додайте води до досягнення потрібної консистенції. Не додавайте забагато халви, оскільки прикормка може стати надто солодкою і липкою.
Карасі й коропи люблять незвичайні смаки і аромати (фото: freepik)
В яку погоду краще йти на рибалку
Фахівці кажуть, що майже вся риба краще і швидше перетравлює їжу в теплій воді, а значить і харчуватися вона буде частіше.
Однак спеку риба теж не любить. Водночас коли температура піднімається після тривалого похолодання, мирна риба стає активнішою. А хижак, навпаки, любить, коли похолодає.
У кожної риби своя улюблена температура. Наприклад, карась клює при 12-30 градусах (інтенсивно при 19-23). Ловити треба рано вранці чи ввечері. Короп клює при 10-30 (інтенсивно при 20 градусах) на світанку, у вечірні зорі, теплі ночі.
На зміну настрою риби більше за температуру впливають коливання атмосферного тиску. Різкі стрибки призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск "скаче" вгору.
А найкраще риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується.
Які ароматизатори використовують для коропа
Ароматизатори можна придбати в рибальському магазині і можна зробити своїми руками. Вони бувають у вигляді спрею, крапель, порошку.
Улюбленими запахами коропа вважаються: ваніль, мед, фруктові аромати, карамель, коноплі, часник, аніс. Такі краще для холодної пори року, а для теплої: креветка, краб, мушля, часник, також коноплі.
Улюблені запахи карася
Карась - справжній "токсикоман", тож спробуйте поекспериментувати з ароматизаторами, доданими до прикормки.
Ось ці запахи можуть принадити карася: аніс, кріп, часник, соняшника олія нерафінована, сир "твердих" сортів, екстракт малини, корвалол. Навіть керосин може прийти до вподоби карасю.
Раніше ми писали про дідівську насадку, яка допоможе наловити карасів і коропів.
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