Действительно ли двойное мытье головы полезно для ваших волос?

Существует мнение, что голову за один поход в душ надо мыть шампунем дважды. Якобы так можно достичь лучшего эффекта от процедуры. Стоит знать, действительно ли это так и не будет ли это вредить волосам.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Полезно ли двойное мытье шампунем

Двойное мытье головы - это практика мытья головы шампунем дважды подряд во время одного приема душа. Идея заключается в том, что первое мытье удаляет пот, жир, грязь и остатки продукта, а второе больше сосредотачивается на очищении волос и обеспечении питательных процедур.

Дерматолог Анна Чакон рассказала, что двойное мытье может быть очень полезным для здоровья кожи головы.

Процесс мытья шампунем каждый раз одинаковый. Намочите волосы, нанесите шампунь, а затем кончиками пальцев помассируйте голову перед смыванием.

Кому полезно мыть дважды волосы

Двойное мытье волос особенно полезно для тех, у кого густые пряди, волнистая текстура и склонная к жирности кожа головы. Это также идеально подходит для тех, кто использует много средств для укладки и нуждается в дополнительном мытье, чтобы правильно смыть все.

"Я также предлагаю процедуру двойного мытья клиентам, которые моются редко или имеют естественные жирные волосы. И если вы пловец, вам тоже нужно дважды мыть, чтобы удалить хлор из волос", - объяснила парикмахер Джулия Норт.

Кому стоит избегать

Если видите, что ваши волосы ухожены только с одним намыливанием шампуня, или вы моете их ежедневно, то вам не нужно несколько раз наносить средство.

Чрезмерное мытье может повлиять на ваш естественный уровень жира, что может вызвать сухость и раздражение в некоторых случаях.

Вьющиеся волосы могут легко ломаться из-за сухости, поэтому людям с такими прядями стоит избегать двойного мытья. Люди с окрашенными волосами, особенно яркого цвета, могут почувствовать быструю потерю цвета после двойного мытья.