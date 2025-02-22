Как меняются волосы человека в 20, 30 и 50 лет? Парикмахер дала точный ответ

С возрастом большинство людей замечают, что волосы могут сильнее выпадать и может появляться седина. В 20, 30, 40 и 50 лет происходят определенные проблемы и изменения с волосами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Состояние волос в 20 лет

20 лет - это время экспериментов, от частой смены причесок к использованию осветлителей, окрашивания, наращивания и термоукладки. В таком возрасте волосы часто претерпевают изменения.

Парикмахер Терра Роуз рассказала, если вы используете слишком много химикатов, дешевых средств, то можете повредить волосяным фолликулам.

Регулярное подстригание, правильный уход за волосами и использование безсульфатных средств - все это прекрасно влияет на состояние.

Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в возрасте 20 лет - это жирная кожа головы. Кожа естественно более жирная в подростковом и 20-летнем возрасте.

Могут возникнуть следующие изменения и проблемы:

повреждения химической обработкой

тракционная алопеция (из-за тугой прически и/или наращивания)

жирная кожа головы

Что происходит в 30 лет

В возрасте 30 лет волосы и кожа головы могут претерпеть некоторые изменения в густоте, текстуре и даже цвете благодаря гормональным изменениям.

В таком возрасте можно заметить, что появляется еще больше седых волос. Генетика играет здесь наибольшую роль, но стресс, диета и определенные состояния здоровья также могут внести свой вклад.

В конце концов, седина является абсолютно нормальным фактом жизни, и она происходит как естественная часть старения, поскольку выработка меланина в волосяных фолликулах замедляется.

Основные изменения и проблемы:

возможная потеря объема из-за естественного старения

временное выпадение волос из-за гормональных или физических изменений в организме

возможна сухость кожи головы

замедляется рост волос

Состояние волос в 40 лет

Волосы в таком возрасте становятся ломкими и могут чаще выпадать.

В 40 лет стоит вводить в уход увлажняющие шампуни, глубокие кондиционирующие процедуры и уход за кожей головы, чтобы все было сбалансировано.

Замечательная стрижка, которая сочетается с изменением текстуры волос, может иметь огромное значение, особенно если вы хотите скрыть седину.

Происходят следующие изменения:

появляется заметная седина

сухая кожа головы и ломкие волосы из-за уменьшения выработки жира

замедляется рост волос

кожа головы большая чувствительность к повреждениям от термической укладки

Изменения в 50 лет

Из-за гормональных изменений, связанных с менопаузой, могут происходить определенные изменения с волосами. Эти изменения могут повлиять на рост и блеск волос.

Регулярные массажи, отшелушивание и процедуры, которые улучшают кровообращение, могут помочь сохранить волосы более здоровыми и сильными. Если вы красите волосы, пришло время выбрать более мягкие, объемные тона или средства для глянцевого блеска, чтобы сохранить свежесть и яркость.

Кроме того, увлажняющие сыворотки, масла и бережные процедуры очищения могут помочь поддерживать кожу головы и сохранить состояние волос.

Возможны следующие проблемы с волосами:

появляется еще больше седых волос (примерно 50% волос)

замедляется рост волос и усиливается выпадение

кожа головы становится сухой, а волосы тусклыми

60 и более лет

Когда вам исполняется 60 и более лет, волосы естественным образом становятся тоньше, а седина приобретает новую текстуру. Фиолетовый тонирующий шампунь также может уберечь от желтизны.

Глубокое кондиционирование, легкие питательные средства и регулярное подстригание помогут сохранить волосы в лучшем виде.

Происходят следующие изменения с волосами: