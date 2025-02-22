Как меняются волосы человека в 20, 30 и 50 лет? Парикмахер дала точный ответ
С возрастом большинство людей замечают, что волосы могут сильнее выпадать и может появляться седина. В 20, 30, 40 и 50 лет происходят определенные проблемы и изменения с волосами.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple.
Состояние волос в 20 лет
20 лет - это время экспериментов, от частой смены причесок к использованию осветлителей, окрашивания, наращивания и термоукладки. В таком возрасте волосы часто претерпевают изменения.
Парикмахер Терра Роуз рассказала, если вы используете слишком много химикатов, дешевых средств, то можете повредить волосяным фолликулам.
Регулярное подстригание, правильный уход за волосами и использование безсульфатных средств - все это прекрасно влияет на состояние.
Еще одна проблема, с которой вы можете столкнуться в возрасте 20 лет - это жирная кожа головы. Кожа естественно более жирная в подростковом и 20-летнем возрасте.
Могут возникнуть следующие изменения и проблемы:
- повреждения химической обработкой
- тракционная алопеция (из-за тугой прически и/или наращивания)
- жирная кожа головы
Что происходит в 30 лет
В возрасте 30 лет волосы и кожа головы могут претерпеть некоторые изменения в густоте, текстуре и даже цвете благодаря гормональным изменениям.
В таком возрасте можно заметить, что появляется еще больше седых волос. Генетика играет здесь наибольшую роль, но стресс, диета и определенные состояния здоровья также могут внести свой вклад.
В конце концов, седина является абсолютно нормальным фактом жизни, и она происходит как естественная часть старения, поскольку выработка меланина в волосяных фолликулах замедляется.
Основные изменения и проблемы:
- возможная потеря объема из-за естественного старения
- временное выпадение волос из-за гормональных или физических изменений в организме
- возможна сухость кожи головы
- замедляется рост волос
Состояние волос в 40 лет
Волосы в таком возрасте становятся ломкими и могут чаще выпадать.
В 40 лет стоит вводить в уход увлажняющие шампуни, глубокие кондиционирующие процедуры и уход за кожей головы, чтобы все было сбалансировано.
Замечательная стрижка, которая сочетается с изменением текстуры волос, может иметь огромное значение, особенно если вы хотите скрыть седину.
Происходят следующие изменения:
- появляется заметная седина
- сухая кожа головы и ломкие волосы из-за уменьшения выработки жира
- замедляется рост волос
- кожа головы большая чувствительность к повреждениям от термической укладки
Изменения в 50 лет
Из-за гормональных изменений, связанных с менопаузой, могут происходить определенные изменения с волосами. Эти изменения могут повлиять на рост и блеск волос.
Регулярные массажи, отшелушивание и процедуры, которые улучшают кровообращение, могут помочь сохранить волосы более здоровыми и сильными. Если вы красите волосы, пришло время выбрать более мягкие, объемные тона или средства для глянцевого блеска, чтобы сохранить свежесть и яркость.
Кроме того, увлажняющие сыворотки, масла и бережные процедуры очищения могут помочь поддерживать кожу головы и сохранить состояние волос.
Возможны следующие проблемы с волосами:
- появляется еще больше седых волос (примерно 50% волос)
- замедляется рост волос и усиливается выпадение
- кожа головы становится сухой, а волосы тусклыми
60 и более лет
Когда вам исполняется 60 и более лет, волосы естественным образом становятся тоньше, а седина приобретает новую текстуру. Фиолетовый тонирующий шампунь также может уберечь от желтизны.
Глубокое кондиционирование, легкие питательные средства и регулярное подстригание помогут сохранить волосы в лучшем виде.
Происходят следующие изменения с волосами:
- уменьшается объем волос
- здоровье кожи головы становится главным приоритетом для лучшего роста и блеска
- возникает постоянная чувствительность к повреждениям от химической обработки или термической укладки
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