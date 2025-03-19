И это не магний. Добавка, которая поможет хорошо спать и тренироваться на "все 100"
Знали ли вы, чтобы хорошо спать и быть энергичными на тренировках не нужно принимать магний? Есть другая добавка, которая отлично справится с той же задачей.
О каком именно БАДе идет речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Marca.
Какую добавку можно принимать для лучшего сна?
Магний является хорошей добавкой, но есть и другие варианты, которые могут лучше подойти к вашему распорядку дня.
Мелатонин стал популярной альтернативой магния для тех, кто хочет улучшить качество сна и оптимизировать спортивные результаты. Этот гормон, который естественным образом вырабатывается организмом, регулирует цикл сна и положительно влияет на физическое восстановление, что делает его привлекательной добавкой для многих людей.
Мелатонин в первую очередь известен своей ролью в регуляции сна. Принимая его в качестве добавки, он может помочь восстановить циркадные ритмы, таким образом способствуя более глубокому и спокойному сну.
Хороший отдых имеет решающее значение для спортивных результатов, поскольку он способствует лучшему восстановлению мышц и большей концентрации во время тренировок.
Кроме того, исследования показали, что мелатонин может сократить время, необходимое для засыпания, и улучшить общее качество сна.
Плюсы мелатонина
Помимо свойств улучшения сна, мелатонин также предлагает дополнительные преимущества для спортсменов. По результатам исследований стало известно, что он обладает антиоксидантным действием, помогая бороться с окислительным стрессом, возникающим во время интенсивных упражнений.
Это может способствовать более быстрому восстановлению и снижению мышечной усталости. Таким образом, введение мелатонина в ваш распорядок дня может не только способствовать лучшему ночному отдыху, но и улучшить физическую работоспособность в течение дня.
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