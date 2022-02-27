По всіх містах виставлені блокпости: як правильно пройти перевірку
В українських містах виставили блокпости, на яких перевіряють автомобілі та документи водія. З'явилися рекомендації про те, як правильно проїхати блокпост.
Про це повідомляє РБК-Україна.
1. За 100 метрів до блокпоста потрібно знизити швидкість.
2. За 50 метрів вимкнути світло.
3. За 30 метрів зупинитися – до повної зупинки автомобіля.
4. Почати повільний рух у відповідь на сигнал патруля (ліхтарик або рука)
5. Відкрити всі вікна
6. Не вмикати світло в салоні
7. Тримати руки на кермі
8. Після дозволу, рушити з місця, не включаючи світло (до 50 метрів)
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