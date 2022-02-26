Окупанти не можуть відстежувати українців за геолокацією: ось чому

Російські окупанти не можуть відстежувати українців і проводити наводку на цілі по включеній геолокації на смартфонах громадян, і відключати функцію не потрібно. При цьому не слід поширювати в публічний доступ фото і відео з тегами геолокації.

Про це ввечері 26 лютого заявили в Держспецзв'язку .

Так у відомстві спростували попередню інформацію, яка розійшлася мережею, щодо такої ймовірності.

"Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки? У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі. ", - наголошується в повідомленні.

Також наводяться пояснення, чому технічно противник не може використовувати включену в наших телефонах геолокацію.