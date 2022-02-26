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Окупанти не можуть відстежувати українців за геолокацією: ось чому

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Субота 26 лютого 2022 23:47
Окупанти не можуть відстежувати українців за геолокацією: ось чому Фото: українцям розповіли про функцію геолокації в смартфонах в умовах війни (today.vodafone.ua)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти не можуть відстежувати українців і проводити наводку на цілі по включеній геолокації на смартфонах громадян, і відключати функцію не потрібно. При цьому не слід поширювати в публічний доступ фото і відео з тегами геолокації.

Про це ввечері 26 лютого заявили в Держспецзв'язку.

Так у відомстві спростували попередню інформацію, яка розійшлася мережею, щодо такої ймовірності.

"Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки? У чатах часто "лякають", що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі. ", - наголошується в повідомленні.

Також наводяться пояснення, чому технічно противник не може використовувати включену в наших телефонах геолокацію.

  • Смартфони Android або iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете "зникнути" - вам потрібно включати авіарежим.
  • Випадково куди відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер або телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях з друзями, але найкраще - в телефонній розмові.

Раніше повідомлялося, що українців просили не робити фото і не знімати відео колон ЗСУ і пересування наших захисників. Разом з тим закликали навпаки публікувати знімки військ РФ із зазначенням часу і геолокації.

Нагадаємо також, волонтери запустили простий сервіс, який допоможе українцям евакуювати один одного.

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