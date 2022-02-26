Як мирний житель може стати на заваді наступу росіян: інструкція від ЗСУ
У ЗСУ розповіли, що потрібно робити українцям (GettyImages)
Росія напала на Україну 24 лютого. Тому військові України звернулись до громадян, аби ті допомогли побороти ворога.
Про це повідомили на сторінці Сухопутних військ ЗС України.
Зазначається, що з метою недопущення просування ворога по нашій території, потрібно:
- Якщо побачили колону танків, після них обов'язково поїде колона бензовозів. Потрібно зробити все необхідне, щоб вони не пройшли. Варто блокувати дороги, валити дерева та розтягувати сітки з воріт. Немає палива - немає техніки.
- Якщо бачите, що колона зайшла в лісосмугу - валіть дерева;
- Якщо знаєте, що в лісі зупинився ворог, і впевнені на 100 % що це ворог, не жалійте ліс, запаліть його;
- В кого в наявності є ескалатори, обкопуйте населені пункти, щоб ворог не міг проїхати, не чекайте, що хтось зробить це за вас;
- Також власники зброї з оптичними прицілами стріляйте з відстані по колесах, це зупинить транспорт, далі - по обстановці.
- Знімайте вказівники на місцевості, всі ви орієнтуєтесь, ворог - ні. Якщо запитують, де знаходимось - проявіть фантазію, ДЕЗІНФОРМУЙТЕ ворога.
- Мітки, які роблять диверсанти на будівлях, поблизу важливих об'єктів, потрібно заливати смолою та знищувати:
- Якщо є інформація, що ворог на підході, паліть солому, шини у великих кількостях, чорний дим дезінформує, у ворога буде думка, що населений пункт вже обстріляний, це допоможе виграти трохи часу.
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