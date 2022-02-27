По всем городам выставлены блокпосты: как правильно пройти проверку

В украинских городах выставили блокпосты, на которых проверяют автомобили и документы водителя. Появились рекомендации о том, как правильно проехать блокпост.

8. После разрешения, тронуться с места, не включая свет (до 50 метров)

4. Начать медленное движение в ответ на сигнал патруля (фонарик или рука)

1. За 100 метров до блокпоста нужно снизить скорость.

Напомним, ранее мы сообщали о том, почему украинцам не нужно отключать геолокацию на своих телефонах.

А также мы рассказывали о том, что в ВСУ украинцам дали инструкцию, как помешать наступлению россиян.