Там є все! Як виглядає нова зона відпочинку у форматі business & family на київському вокзалі

Залізничний вокзал Київа отримав нову зону відпочинку, де пасажири зможуть чекати на свій поїзд, перебуваючи у максимально комфортних умовах.

Як виглядає якісний лаунж на Центральному вокзалі столиці - дивіться у нашому матеріалі нижче.

У чому "фішка" нової зони відпочинку на вокзалі Києва

Гарна зона для старту комфортної мандрівки потягом - це, за словами керівника з комунікацій та маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександра Шевченка, "те, що в аеропорту було давно, і чого так бракувало саме на вокзалі".

Нова зона відпочинку на Центральному вокзалі Києва (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

У своєму Facebook Шевченко наголосив, що цю лаунж зону в УЗ позиціонують як "business & family".

Для подорожуючих бізнесменів (або просто людей, що потребують зручного місця для очікування рейсу з WiFi, зарядкою для телефону та якісною кавою) він має коворкінг-зону та переговорну кімнату.

(або просто людей, що потребують зручного місця для очікування рейсу з WiFi, зарядкою для телефону та якісною кавою) він має коворкінг-зону та переговорну кімнату. Для дітей, які подорожують з батьками, є "зручна і реально велика" ігрова кімната, за межами якої "можна залишити батьків на півгодинки і зайнятися важливими справами".

У дитячій кімнаті, до слова, м’яка ігрова поверхня, вбиральня зі сповивальним столиком та дитяче меню. А ще - іграшкові поїзди.

"До речі, сповивальний столик - у гендерно нейтральній вбиральні, тому мені з донькою не треба пхатися в жіночий туалет або демонструвати чудеса еквілібристики у чоловічому - inspired by personal UX", - наголошує Шевченко.

А ще у новій зоні відпочинку доступні бар-зона з кавою, бібліотека LibrariUZ, modern art-простір і душові кімнати.

Простір також адаптований для маломобільних людей і має інклюзивну вбиральню.

Крім того, нова вокзальна локація є дружньою до тварин.

Нова зона відпочинку на Центральному вокзалі Києва (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Що по цінам?

Деякі пасажири просять "зробити щось таке для середнього класу", щоб було "чисто і акуратно, з WiFi, столиками для ноутбуків, гарною кавою, снеками і дитячою ігровою зоною".

На що Шевченко відповів: "Тобто, те саме, тільки безкоштовно?".

"Не вірю в соціалізм, чесно. Тут усе це за 150 грн для пасажира СВ/ІС+ 1 класу, цілком конкурентно, порівняно з тим же аеропортом. Це і є ціна для середнього класу, насправді. Будь-яка сервісна складова повинна бути економічно обґрунтована, інакше буде знов біляшний формат", - додав він.

При цьому, каже Шевченко, хоч "лаунжів з біляшами" на залізниці ще вдосталь, але "революція вже й туди крокує".