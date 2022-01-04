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Там есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business & family на киевском вокзале

Новина українською →
Киев, Вторник 04 января 2022 13:23
Там есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business & family на киевском вокзале Новая зона отдыха появилась на Центральном вокзале Киева (коллаж: Styler)
Автор: Юлия Бойко

Железнодорожный вокзал Киева получил новую зону отдыха, где пассажиры смогут ожидать свой поезд, находясь в максимально комфортных условиях.

Как выглядит качественный лаунж на Центральном вокзале столицы - смотрите в нашем материале ниже.

В чем "фишка" новой зоны отдыха на вокзале Киева

Хорошая зона для старта комфортного путешествия поездом - это, по словам руководителя по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Шевченко, "то, что в аэропорту было давно, и чего так не хватало именно на вокзале".

Там есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзале

Новая зона отдыха на Центральном вокзале Киева (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

В своем Facebook Шевченко отметил, что эту лаунж зону в УЗ позиционируют как "business & family".

  • Для путешествующих бизнесменов (или просто людей, нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с WiFi, зарядкой для телефона и качественным кофе) здесь есть коворкинг-зона и переговорная комната.
  • Для детей, путешествующих с родителями, есть "удобная и реально большая" игровая комната, за пределами которой "можно оставить родителей на полчасика и заняться важными делами".

В детской комнате, к слову, мягкая игровая поверхность, гардеробная с пеленальным столиком и детское меню. А еще - игрушечные поезда.

"Кстати, пеленальный столик - в гендерно нейтральной уборной, поэтому мне с дочкой не надо лезть в женский туалет или демонстрировать чудеса эквилибристики в мужском - inspired by personal UX", - отмечает Шевченко.

А еще в новой зоне отдыха доступны бар-зона с кофе, библиотека LibrariUZ, modern art-пространство и душевые комнаты.

Пространство также адаптировано для маломобильных людей и имеет инклюзивную уборную.

Кроме того, новая вокзальная локация является дружественной к животным.

Там есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзалеТам есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business &amp; family на киевском вокзале

Новая зона отдыха на Центральном вокзале Киева (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)

Что по ценам?

Некоторые пассажиры просят "сделать что-то такое для среднего класса", чтобы было "чисто и аккуратно, с WiFi, столиками для ноутбуков, хорошим кофе, снеками и детской игровой зоной".

На что Шевченко ответил: "То есть, то же самое, только бесплатно?".

"Не верю в социализм, честно. Здесь все это за 150 грн для пассажира СВ/ІС+ 1 класса, вполне конкурентно, по сравнению с тем же аэропортом. Это и есть цена для среднего класса, на самом деле. Любая сервисная составляющая должна быть экономически обоснована, иначе будет снова беляшный формат", - добавил он.

При этом, говорит Шевченко, хоть "лаунжей с беляшами" на железной дороге еще вдоволь, но "революция уже и туда шагает".

Ранее мы писали, что украинцев будет перевозить новенький двухэтажный поезд, в котором много полезных "фишечек" для пассажиров.

Но подобные новости, к сожалению, еще до сих пор омрачают скандалы. Так, например, недавно "Укрзализныцю" пристыдили за российскую попсу в поездах.

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