Там есть все! Как выглядит новая зона отдыха в формате business & family на киевском вокзале
Железнодорожный вокзал Киева получил новую зону отдыха, где пассажиры смогут ожидать свой поезд, находясь в максимально комфортных условиях.
Как выглядит качественный лаунж на Центральном вокзале столицы - смотрите в нашем материале ниже.
В чем "фишка" новой зоны отдыха на вокзале Киева
Хорошая зона для старта комфортного путешествия поездом - это, по словам руководителя по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления "Укрзализныци" Александра Шевченко, "то, что в аэропорту было давно, и чего так не хватало именно на вокзале".
Новая зона отдыха на Центральном вокзале Киева (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
В своем Facebook Шевченко отметил, что эту лаунж зону в УЗ позиционируют как "business & family".
- Для путешествующих бизнесменов (или просто людей, нуждающихся в удобном месте для ожидания рейса с WiFi, зарядкой для телефона и качественным кофе) здесь есть коворкинг-зона и переговорная комната.
- Для детей, путешествующих с родителями, есть "удобная и реально большая" игровая комната, за пределами которой "можно оставить родителей на полчасика и заняться важными делами".
В детской комнате, к слову, мягкая игровая поверхность, гардеробная с пеленальным столиком и детское меню. А еще - игрушечные поезда.
"Кстати, пеленальный столик - в гендерно нейтральной уборной, поэтому мне с дочкой не надо лезть в женский туалет или демонстрировать чудеса эквилибристики в мужском - inspired by personal UX", - отмечает Шевченко.
А еще в новой зоне отдыха доступны бар-зона с кофе, библиотека LibrariUZ, modern art-пространство и душевые комнаты.
Пространство также адаптировано для маломобильных людей и имеет инклюзивную уборную.
Кроме того, новая вокзальная локация является дружественной к животным.
Новая зона отдыха на Центральном вокзале Киева (фото: facebook.com/oleksandr.shevchenko.ua)
Что по ценам?
Некоторые пассажиры просят "сделать что-то такое для среднего класса", чтобы было "чисто и аккуратно, с WiFi, столиками для ноутбуков, хорошим кофе, снеками и детской игровой зоной".
На что Шевченко ответил: "То есть, то же самое, только бесплатно?".
"Не верю в социализм, честно. Здесь все это за 150 грн для пассажира СВ/ІС+ 1 класса, вполне конкурентно, по сравнению с тем же аэропортом. Это и есть цена для среднего класса, на самом деле. Любая сервисная составляющая должна быть экономически обоснована, иначе будет снова беляшный формат", - добавил он.
При этом, говорит Шевченко, хоть "лаунжей с беляшами" на железной дороге еще вдоволь, но "революция уже и туда шагает".
Ранее мы писали, что украинцев будет перевозить новенький двухэтажный поезд, в котором много полезных "фишечек" для пассажиров.
Но подобные новости, к сожалению, еще до сих пор омрачают скандалы. Так, например, недавно "Укрзализныцю" пристыдили за российскую попсу в поездах.