Закрити метро, та обмежити пересування: як Зеленський пропонує посилити карантин

Фото: Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пропонує обмежити пересування по Україні та закрити метро

Президент України Володимир Зеленський закликає посилити карантин по всій Україні для недопущення поширення коронавіруса. Детальніше про те, що пропонує глава держави - в матеріалі РБК-Україна.

Відеозвернення Зеленського

Володимир зеленський записав відеозвернення 16 березня. У ньому він закликав Кабмін, котоорый сьогодні ввечері збереться на засідання, посилити обмеження карантину через коронавіруса.

Звернення Володимира Зеленського щодо заходів, які допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Володимир Зеленський розповів про низку невідкладних заходів, що допоможуть призупинити поширення коронавірусу територією України. Крім того, Президент обіцяє максимально часто інформувати співгромадян про актуальну ситуацію щодо протидії недузі. Опубліковано Офіс Президента України Понеділок, 16 березня 2020 р.

Що пропонує Зеленський:

Президент зазначив, що сьогодні ввечері відбудеться засідання Кабміну і назвав ключові питання, які повинні бути розглянуті.

з 00:01 17 березня заборонити приймати відвідувачів установам культури, ТРЦ, ресторанам, кафе та іншим закладам харчування, вони зможуть працювати тільки в режимі доставки;

з 12:00 18 березня заборонити залызничне, авіа та автобусне міжміське і міжобласне сполучення

по місту перевезення можуть здійснюватися в маршрутках - до 10 осіб, в тролейбусах, автобусах, або трамваях - до 20 осіб

закрити метрополітен

провести переговори з МВФ про фінпідтримку

НБУ, Мінфін і банки повинні розробити програму кредитних канікул

пенсіонери з виплатами менше 5 тис. повинні отримати доплату в розмірі 1 тис. грн

в Житомирській та Чернівецькій області ввести НС з 17 березня

МОЗ - заборонити планові операції

розробити механізм доставки пенсіонерам ліків за допомогою "Укрпошти"

заборонити масові заходи за участю більше 10 осіб

обмежити експорт продуктів харчування

забезпечити роботу продуктових магазинів, АЗС, аптек, банків

Крім того, Зеленський заявив про неприпустимість зміни роботи Ради, зазначивши, що парламент повинен приймати важливі рішення, запускати податкову, земельну, трудову реформи, призначати міністрів економіки і енергетики, генпрокурора.

Зеленський також закликав усіх залишатися вдома, особливо це стосується осіб старше 60 років.