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У Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з прапором України

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Маріуполь, Четвер 18 серпня 2022 09:36
У Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з прапором України У Маріуполі хлопець сфотографувався з українським прапором (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

У Маріуполі люди продовжують не підкорюватись окупантам та вірити у повернення України. У мережі з'явився черговий доказ цьому. Місцевий юнак зробив фото на тлі зруйнованих будинків у жовто-блакитному прапорі.

Фото опублікував радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.

Зазначимо, що раніше схожу світлину зробив інший хлопець на тлі зруйнованого драмтеатру Маріуполя.

На фото можна побачити, що хлопець загорнувся у прапор своєї країни. Позаду нього зруйнований будинок, за яким видніється впізнаваний краєвид міста.

"Незламний та нескорений. Маріупольські юнаки не приймають окупацію та чинять спротив. Всупереч небезпеці", - написав Андрющенко.

Також він додав, що саме це і є справжнім обличчям Маріуполя.

У Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з прапором УкраїниУ Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з прапором УкраїниУ Маріуполі юнак з прапором України сфотографувався на фоні зруйнованого будинку (t.me/andriyshTime)

Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.

Також ми писали, що люди стоять у величезних чергах за їжею та водою у Маріуполі.

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