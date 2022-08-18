У Маріуполі хлопець сфотографувався біля розбомбленого будинку з прапором України
У Маріуполі люди продовжують не підкорюватись окупантам та вірити у повернення України. У мережі з'явився черговий доказ цьому. Місцевий юнак зробив фото на тлі зруйнованих будинків у жовто-блакитному прапорі.
Фото опублікував радник мера міста Петро Андрющенко у Telegram.
Зазначимо, що раніше схожу світлину зробив інший хлопець на тлі зруйнованого драмтеатру Маріуполя.
На фото можна побачити, що хлопець загорнувся у прапор своєї країни. Позаду нього зруйнований будинок, за яким видніється впізнаваний краєвид міста.
"Незламний та нескорений. Маріупольські юнаки не приймають окупацію та чинять спротив. Всупереч небезпеці", - написав Андрющенко.
Також він додав, що саме це і є справжнім обличчям Маріуполя.
У Маріуполі юнак з прапором України сфотографувався на фоні зруйнованого будинку (t.me/andriyshTime)
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.
Також ми писали, що люди стоять у величезних чергах за їжею та водою у Маріуполі.