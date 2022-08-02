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"Імітація турботи про киян": тревел-блогер пояснив, до чого призведе зупинка транспорту під час тривоги

Новость на русском →
Вівторок 02 серпня 2022 12:11
"Імітація турботи про киян": тревел-блогер пояснив, до чого призведе зупинка транспорту під час тривоги Колаж РБК-Україна: В Києві транспорт зупинятиметься під час тривоги
Автор: Світлана Мащенко

Рішення КМДА про зупинку всього наземного громадського транспорту, в тому числі й маршруток, під час повітряної тривоги, викликала суперечки в українському суспільстві.

Відомий блогер Олег Васильєв пояснив, на прикладі Дніпра, чому таке рішення недоречне.

Чому ідея провальна?

За словами блогера, такий досвід вже має Дніпро. В результаті прибутки від перевезень суттєво впали, постійне скупчення транспорту. Крім того, біля зупинок просто може не бути поблизу укриття. Рішення потім скасували.

"Що буде у Києві? Київпастранс ризикує стати ближче до прірви і збанкрутувати. Мережа укриттів існує лише на папері. Тобто людям немає де ховатися під час тривоги. Маємо ще одну імітацію турботи про киян. Ефект цього рішення буде на рівні 0,1%", - додав Олег Васильєв.

Що відомо про зупинку наземного транспорт упід час тривоги

З 1 серпня 2022 вводяться нові обов'язкові правила для комунальних та приватних перевізників:

  • Автобуси, тролейбуси, трамваї, маршрутки на період тривоги повинні зупинити рух у безпечному місці.
  • Пасажирам слід залишити салон транспортного засобу та пройти у найближче укриття.

У зв'язку з дією комендантської години (05:00-23:00), наземний громадський транспорт Києва працює за графіком з 06:00 до 22:30.

Метрополітен працюватиме під час тривоги з тими ж обмеженнями, що й раніше: рух поїздів метро наземними ділянками під час тривоги припиняється.

Також існують такі обмеження:

  • Потяги прямують без зупинки на станціях "Хрещатик", "Дніпро", "Гідропарк", "Майдан Незалежності".
  • Залишається закритим пересадковий вузол між синьою та червоною гілками "Хрещатик" - "Майдан Незалежності".
  • Рух між підземними станціями здійснюється у звичайному режимі з 06:00 до 22:00.
  • Інтервал руху поїздів у пікові години - 4-5 хвилин, у решту часу - 8-10 хвилин.

Вестибюлі всіх підземних станцій працюють цілодобово як укриття. При вході в метро під час комендантської години необхідно мати з собою посвідчення особи. Контактні дані та дзвінок для виклику чергового розміщуються біля входу до підземки.

Нагадаємо, що в Києві під час повітряної тривоги окрім транспорту ставиться на паузу й робота магазинів.

Також ми писали, що в Кропивницькому 18-річного хлопця не пускали до укриття під час тривоги.

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КМДА транспорт воздушная тревога
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