"Спасу от мобилизации". Украинки с инвалидностью массово ищут мужчин для фиктивных браков и заработка

Ищу женщину с инвалидностью для ФБ

Интернет наводнили группы, где предлагают оформить фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность, за определенную сумму. Больше всего предложений и запросов - чтобы "откосить" от мобилизации. Чуть меньше - чтобы выехать за пределы Украины.

Также девушки ищут варианты оформления брака с иностранцем, чтобы получить вид на жительство в стране ЕС.

Стоит отметить, что в различных группах в социальных сетях много предложений от девушек и женщин с инвалидностью - они прямо предлагают оформить фиктивный брак с возможностью уйти от мобилизации в обмен на денежное вознаграждение.

Мужчины в этих группах тоже пишут - ищут дам с документами, подтверждающих инвалидность, чтобы оформить фиктивный брак. Преимущественно ищут женщин с II или III группой.

В комментариях в этих группах отмечают, что даже III группа инвалидности подойдет, чтобы освободить мужчину от мобилизации. Также просят, чтобы разница в возрасте у "молодоженов" составляла не более 5-7 лет, иначе брак просто признают недействительным.

Особенно тщательно подходят к оформлению фиктивного брака для выезда за границу, так как пограничники внимательно проверяют документы таких "молодоженов". Совсем недавно в Одесской области завернули парочку, которая сразу после Загса отправилась за границу.

Правоохранители сразу заподозрили, что дело нечисто - невеста была старше жениха на 20 лет, с инвалидностью. И к границе они приехали через пару часов после заключения брака - "даже чернила не высохли на документе".

Скриншоты

Сколько стоит фиктивный брак

Цена вопроса небольшая, от 2 до 3 тысяч долларов. Хотя в Одессе уложились всего в 8 тысяч гривен. В группах "тарифы" на фиктивный брак тоже есть разные, зависит от цели, группы инвалидности, возраста, рисков и много другого, могут запросить и 50 тысяч гривен и 5 тысяч долларов.

Есть разница в цене и по регионам. К примеру, во Львове, Киеве и Одессе - цена выше. А в небольших населенных пунктах готовы заключить брак за 8-10-15 тысяч гривен.

Риск существует огромный

В группах с предложениями фиктивного брака сидит много мошенников. Они пользуются ситуацией, чтобы нажиться. Под видом женщин они отвечают на сообщения мужчин и предлагают варианты фиктивного брака.

После согласия просят аванс - на оформление документов, на дорогу (если мужчина в другом городе), да и порой просто - для подтверждения сделки. И конечно же, после получения суммы - исчезают.

Есть и случаи фишинга - когда договариваются о предоплате с небольшой суммой и просто крадут данные пользователя.

Но есть риск и другого рода - при выезде за границу. После благополучного пересечения границы и приезда в чужую страну, фиктивный муж просто испаряется в воздухе, и женщина остается совершенно одна. С документами, где указан муж, который является ее официальным опекуном. И очень часто - без денег и возможности о себе позаботиться.

Могут ли наказать за фиктивный брак

Согласно Семейному кодексу Украины, фиктивным считается брак, заключенный без цели создания семьи, при котором муж и жена не обретают супружеских прав и обязанностей. И единственной задачей такого союза является достижение выгоды - материальной или нематериальной.

Такой брак считается неправомерным и по решению суда он получает статус недействительного, если такую пару поймают. В ситуации с неправомерным освобождением от мобилизации, может добавиться статья за мошенничество и за уклонение от военной службы.

А вот при выезде за границу по фиктивным документам, наказание тоже будет, так как такая пара нарушает правила пересечения государственной границы.

За такие нарушения есть административная и криминальная ответственность, поэтому наказание будет от штрафа до лишения свободы на срок до 4 лет. Если же будет доказана в суде статья 336 КК Украины об уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации, то наказание будет более суровое.

Кроме всего прочего, людям, заключившим фиктивный брак, грозит еще одна статья - предоставление неправдивой информации. По этой статье фиктивным "молодоженам" грозит большой штраф.

В случае, если они обманули уполномоченный орган - исправительные работы на срок от 2 лет, арест на 6 месяцев или ограничение свободы сроком на 2 года.