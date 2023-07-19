Выезд за границу: кто из мужчин сможет покинуть Украину с 1 августа

Кто из мужчин может выехать за границу в 2023 году (фото: Getty Images)

В Украине с 24 февраля 2023 года введено военное положение и общая мобилизация. Во время режима военного положения военнообязанные не могут покидать страну. Военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет - они в любой момент могут получить повестку и быть мобилизованными для военной службы.

Согласно постановлению Кабмина № 57, есть целый список военнообязанных, которые могут покидать Украину даже во время военного времени. Кто входит в этот список - читайте ниже.