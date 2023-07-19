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Выезд за границу: кто из мужчин сможет покинуть Украину с 1 августа

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Среда 19 июля 2023 08:02
Выезд за границу: кто из мужчин сможет покинуть Украину с 1 августа Кто из мужчин может выехать за границу в 2023 году (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине с 24 февраля 2023 года введено военное положение и общая мобилизация. Во время режима военного положения военнообязанные не могут покидать страну. Военнообязанными считаются все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет - они в любой момент могут получить повестку и быть мобилизованными для военной службы.

Согласно постановлению Кабмина № 57, есть целый список военнообязанных, которые могут покидать Украину даже во время военного времени. Кто входит в этот список - читайте ниже.

Кто сможет выехать за границу с 1 августа

Согласно законам Украины, покидать страну во время военного положения могут те, кто не подлежит мобилизации - в силу возраста, состояния здоровья, особых обстоятельств, семейных обстоятельств или из-за своей профессиональной деятельности. А именно:

  • Мужчины в возрасте до 18 и от 60 лет
  • Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые постоянно проживают за границей и имеют соответствующие отметки об этом в паспорте.
  • Исключенные с военного учета по состоянию здоровья
  • Мужчины, которым разрешено выехать за границу по состоянию здоровья (например, на лечение)
  • Мужчины, которым разрешено выехать за границу по семейным обстоятельствам.
  • Мужчины призывного возраста, которые имеют право на выезд за границу из-за профессии
  • Мужчины, которым разрешен выезд за границу для помощи Силам обороны в противостоянии РФ
  • Военные, у которых есть специальное разрешение
  • Мужчины и женщины на государственной службе

Кто может выехать при наличии специальных документов и разрешений

Как указывается на сайте Государственной пограничной службы Украины, право на выезд за границу с соответствующими документами и разрешением имеют:

Государственные служащие

  • члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители
  • Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители
  • Глава Аппарата Верховной Рады Украины, его первый заместитель и заместители
  • государственные секретари министерств
  • Глава Офиса Президента Украины и его заместители; руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители
  • Глава Службы безопасности, его первый заместитель и заместители
  • Глава и члены Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания
  • Глава и члены Счетной палаты
  • Глава и члены Центральной избирательной комиссии
  • главы и члены других государственных коллегиальных органов
  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель и заместители
  • народные депутаты Украины
  • Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители
  • Глава Национального банка Украины, его первый заместитель и заместители
  • Постоянный Представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители
  • главы местных государственных администраций, их первые заместители и заместители
  • судьи Конституционного Суда Украины
  • судьи
  • прокуроры
  • руководители других государственных органов и их заместители
  • депутаты местных советов
  • руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, которые забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления
  • руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий

Для помощи ВСУ

  • Водители-волонтеры, которые перевозят гуманитарную помощь, медицинские грузы и грузы для ВСУ
  • Представители культуры для благотворительного сбора средств и представления Украины на международной арене
  • Спортсмены, тренеры - для участия в официальных соревнованиях и тренировочных сборах

По семейному положению

  • при наличии трех и более несовершеннолетних детей
  • при наличии детей в возрасте до 18 лет с инвалидностью
  • одинокий отец, который самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет; опекуны/усыновители несовершеннолетних детей-сирот с инвалидностью
  • опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, которые сопровождают таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекун такому лицу не назначен, — один из совершеннолетних членов семьи первой или второй степени родства
  • при наличии совершеннолетних детей с инвалидностью І или ІІ группы
  • лица, осуществляющие постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины.

Опекунство

  • Если родственники мужа/жены нуждаются в постоянном уходе, и они вместе проживают, и лицо обеспечивает и заботиться об этом члене семьи - при наличии подтверждающих документов
  • Если один из родителей или жена является лицом с инвалидностью I или II группы. Для выезда нужны документы, которые подтверждают родственные связи и доказательства ухода.

По профессии

  • Военные могут выезжать в отпуск за границу - при наличии документов и разрешения из воинской части.
  • Работники учреждений, которые осуществляют уход за людьми с инвалидностью - состоят на военном учете, выехать может 1 человек на 25 лиц с инвалидностью и других лиц, нуждающихся в постоянном уходе
  • Члены экипажей кораблей - если они направляются на работу на морских судах, судах внутреннего плавания.
  • Работники железнодорожного транспорта
  • Авиационный персонал - в командировку или на обучение
  • Водители транспортных средств субъектов хозяйствования, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров

По состоянию здоровья

  • лица с инвалидностью I-III группы при наличии соответствующих документов, подтверждающих инвалидность и соцвыплаты
  • лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, которые проживают (находятся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получают социальные услуги по стационарному уходу, паллиативного ухода, поддержанного проживания
  • лица из составляющих сил обороны и сил безопасности, пострадавшие в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на лечение с предъявлением соответствующих документов и один сопровождающий родственник I линии родства с соответствующими документами, которые позволяют выезд
  • лица, которые по состоянию здоровья получили отсрочку от мобилизации или сняты, или исключены с воинского учета по решению ВВК из-за временной непригодности к службе сроком до 6 месяцев и имеют соответствующие документы с ТЦК, которые доказывают это

Кстати, ранее мы писали о том, кто и на каких условиях может выехать из Украины с "белым билетом".

А также мы рассказывали о том, что в Украине хотят освободить от мобилизации еще одну категорию граждан.

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