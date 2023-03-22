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Вручили повестку тем, кто снят или исключен из воинского учета: что делать в такой ситуации

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Среда 22 марта 2023 18:47
Вручили повестку тем, кто снят или исключен из воинского учета: что делать в такой ситуации Могут ли вручить повестку снятым или исключенным из воинского учета (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Повестку могут вручить человеку, который снят с воинского учета или исключен из воинского учета. И так происходит довольно часто, так как у уполномоченных лиц, которые вручают повестку в военкомат, нет под руками специальной базы, и они не проверяют данные перед вручением повестки. Этим занимается призывная комиссия.

Что же делать в случае, когда с воинского учета снят, а повестка все равно пришла или ее вручили - читайте в материале ниже.

Кого могут снять с воинского учета

В законе Украины "О воинской обязанности и военной службе" есть два понятия - "снятие с воинского учета" и "исключение из воинского учета".

Однако "снятие с воинского учета" - это значит, что человек сменил место жительства и ему нужно встать на военный учет по новому месту проживания.

А вот "исключен из воинского учета" - это совсем о другом. Кто входит в эту категорию:

  • Военнообязанные, которые призваны или приняты на воинскую службу
  • Проходят военную службу (обучение) в высших учебных заведениях и военных учебных подразделениях высшего образования
  • Признаны военно-врачебными комиссиями непригодными к военной службе с исключением из военного учета.
  • Достигли предельного возраста пребывания в запасе.
  • Аннулировали гражданство Украины.
  • Были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления
  • Направлены для отбывания наказания в учреждения выполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера
  • Умершие или признанные в установленном законом порядке безвестно пропавшими или объявлены умершими.

Могут ли вручить повестку и как себя вести в таком случае

Как отмечает юрист Владислав Зайцев в комментарии для ZN.ua, вручить повестку могут и тем, кто снят с воинского учета, и тем, кто исключен из военного учета.

При вручении повестки уполномоченные лица не устанавливают наличие или отсутствие факта отсрочки от призыва. Этим вопросом занимается непосредственно призывная комиссия и поэтому после вручения повестки необходимо явиться в указанное время и дату в ТЦК и СП.

Кроме того, в Законе не указано, что лиц, снятых с военного учета, нельзя призывать во время мобилизации. Соответственно, такие лица могут быть призваны на военную службу при условии прохождения медицинской комиссии.

Явиться по повестке в ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки) должны и те, кто исключен из воинского учета - при определенных обстоятельствах.

Например, если военный уволен со службы на основании заключения ВВК (Военно-врачебная комиссия) о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, то его мобилизация исключается.

Могут быть и другие нюансы - если военный был исключен из военного учета по причине непригодности к службе в мирное время, то есть вероятность вызова на ВВК для повторного осмотра и проверки состояния здоровья.

"Установление в результате прохождения ВВК пригодности или ограниченной пригодности к службе во время военного положения может повлечь призыв на военную службу", - отмечает юрист.

Кстати, ранее мы писали о том, кто сейчас имеет право на отсрочку от мобилизации.

А еще рассказывали о том, могут ли мобилизовать сейчас человека с инвалидностью.

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